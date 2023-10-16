سمكة الحوت: ليست منقرضة كما كان يعتقد سابقًا

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أمستردام ومتحف التاريخ الطبيعي بلندن، أن سمكة الحوت، التي صنفت على أنها انقرضت عام 2008، لا تزال في الواقع على قيد الحياة وبصحة جيدة.

أُعلن رسميًا عن انقراض الصياح بناءً على التحليل المورفولوجي لخياشيمه وخطمه. كان من المعتقد أن الأسماك التي تم تصنيفها سابقًا على أنها أسماك صيد كانت في الواقع نوعًا منفصلاً من الأسماك البيضاء الأوروبية. ومع ذلك، فإن أبحاث الحمض النووي التي أجراها الباحثون تثبت الآن عكس ذلك.

في دراستهم، عزل الباحثون الحمض النووي للميتوكوندريا من عينات تاريخية، بما في ذلك واحدة تم اكتشافها عام 1754 وتم استخدامها للتصنيف. من خلال تحليل الحمض النووي، أنشأ الباحثون شجرة النشوء والتطور التي أظهرت النسب التطوري للأنواع المختلفة. وكشف التحليل أن الحوت والسمك الأبيض الأوروبي هما في الواقع نفس النوع.

نشأ الالتباس فيما يتعلق بتصنيف الحوت بسبب الاختلاف في السمات المورفولوجية داخل أنواع الأسماك. اعتقد علماء الأحياء سابقًا أن طول الخطم وعدد حواف الخياشيم يميز الصياح عن السمك الأبيض الأوروبي. ومع ذلك، فإن أبحاث الحمض النووي تظهر بشكل قاطع أن الأمر ليس كذلك.

على الرغم من أن أسماك الحوت لم تنقرض، إلا أن الارتباك المحيط بتصنيفها أدى إلى صعوبات في معالجة وضعها المحمي. لا يزال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) يعتبرها منقرضة، في حين تتطلب قوانين الطبيعة الأوروبية حماية كل من الصيد والأسماك البيضاء الأوروبية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لضبط الاسم اللاتيني الرسمي للسكن بشكل نهائي، ولكن هذا قد يكون تحديًا لأن الحمض النووي من عينة 1754 قديم وتالف. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية استخدام تحليل الحمض النووي لتصنيف الأنواع وحمايتها بدقة.

المصادر: علم البيئة BMC والتطور