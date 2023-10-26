رؤى جديدة في التاريخ التطوري للأسماك

ألقت دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعة ييل ضوءًا جديدًا على التاريخ التطوري للأسماك. في نسخة محدثة ومنقحة من كتاب شجرة الحياة السمكية، حدد عالما الأسماك توماس ج. نير وكريستين إي. ثاكر روابط مدهشة بين الأنواع المختلفة من الأسماك، مما يوفر منظورًا جديدًا للعلاقات بينهما.

في السابق، تم تصنيف الأسماك ذات الزعانف الشعاعية بناءً على السمات والهياكل الفيزيائية التي يمكن ملاحظتها، والتي لم تعكس المدى الكامل لعلاقاتها الجينية. قام نير وثاكر بدمج قرون من المؤلفات العلمية والبيانات الوراثية لإنشاء نظام تصنيف أكثر شمولاً.

تكشف الدراسة أن الأسماك ذات العيون الأنبوبية، وهي سمكة تعيش في أعماق البحار على شكل شريطي ولها عيون أنبوبية مميزة، وسمك القد، وهي سمكة ذات أهمية تجارية، هم في الواقع أبناء عمومة. كلاهما ينتمي إلى رتبة Gadiformes. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة ويسلط الضوء على أهمية التحليل الجيني في فهم الأنساب التطورية.

ركزت أبحاث نير وثاكر أيضًا على دمج وإعادة تصنيف مجموعات الأسماك المختلفة. ومن خلال تحليل السلالة المشتركة، حددوا 97 مجموعة شاملة تشمل 830 سلالة. والجدير بالذكر أنهم قاموا بإزالة أسماء المجموعات الزائدة عن الحاجة وقاموا بدمج العائلات ذات الصلة في أوامر أكبر. على سبيل المثال، تم إعادة تصنيف العيون الأنبوبية على أنها غاديفورمز، مع التركيز على تشابهها الجيني مع سمك القد والأنواع الأخرى ذات الصلة.

هذه النتائج لها آثار كبيرة على مجال علم الأسماك. توفر شجرة الحياة المنقحة للباحثين خريطة طريق شاملة لتنوع الأسماك وتقدم رؤى جديدة حول العلاقات بين أنواع الأسماك المختلفة. لقد تم الترحيب بها بالفعل باعتبارها دراسة تاريخية، حيث تردد صدى تأثيرها عبر المجتمع العلمي.

في الختام، أحدثت الدراسة التي أجراها نير وثاكر ثورة في فهمنا لتطور الأسماك. ومن خلال دمج التحليل الجيني وتوحيد مجموعات الأسماك، كشفوا عن روابط مذهلة وقدموا نظام تصنيف موحد. يعد هذا البحث بمثابة أساس للدراسات المستقبلية في علم الأسماك، ويلهم المزيد من الاستكشاف لعالم الأسماك المتنوع والرائع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ماذا كشفت دراسة نير وثاكر عن العلاقة بين العيون الأنبوبية وسمك القد؟

ج: حددت الدراسة أن العيون الأنبوبية وسمك القد هم أبناء عمومة ينتمون إلى رتبة Gadiformes.

س: ما هي الطريقة التي استخدمها نير وثاكر لمراجعة شجرة الحياة؟

ج: لقد قاموا بدمج البيانات الوراثية وقرون من المؤلفات العلمية لتحليل العلاقات بين أنواع الأسماك المختلفة.

س: كم عدد المجموعات الشاملة التي حددها نير وثاكر في بحثهما؟

ج: حددوا 97 مجموعة جامعة تضم 830 نسباً.

س: ما هي أهمية شجرة الحياة المنقحة؟

ج: توفر شجرة الحياة المنقحة فهماً شاملاً لتنوع الأسماك وتقدم رؤى جديدة حول التاريخ التطوري للأسماك.

س: كيف استجاب المجتمع العلمي لهذه الدراسة؟

ج: لقد تمت الإشادة بالدراسة باعتبارها علامة بارزة في علم الأسماك، حيث كان لنتائجها آثار بعيدة المدى في هذا المجال.