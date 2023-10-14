ينطلق المسبار النفسي التابع لناسا في رحلة مدتها ست سنوات إلى الكويكب المعدني

انطلق المسبار Psyche التابع لناسا في مهمة إلى كويكب مغطى بمعدن نادر يوم الجمعة. تمثل هذه المهمة الرائدة أول استكشاف لعالم معدني، حيث تحتوي معظم الكويكبات على تركيبات من الصخور أو الجليد. ويعتقد العلماء أن دراسة هذا الكويكب الفريد، الذي يحمل اسم Psyche على اسم هدفه، يمكن أن توفر معلومات قيمة عن نوى الأرض والكواكب الصخرية الأخرى التي يتعذر الوصول إليها. هناك تكهنات بأن الكويكب قد يكون من بقايا عالم مبكر تعرض للضرب مع مرور الوقت.

أطلقت شركة SpaceX بنجاح مسبار Psyche من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا وسط سماء ملبدة بالغيوم. ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى الكويكب الذي يشبه البطاطس في عام 2029 بعد رحلة مدتها ست سنوات. وبعد ساعة من الإطلاق، احتفل المراقبون الأرضيون بنجاح فصل المركبة الفضائية عن المرحلة العليا للصاروخ.

تشعر ناسا بسعادة غامرة لاستكشاف عالم مصنوع بالكامل من المعدن بعد عقود من استكشاف عوالم بعيدة من الصخور والجليد والغاز. ويعد سايكي أحد أكبر الكويكبات الغنية بالمعادن المكتشفة حتى الآن، ويدور حول الشمس في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات المركزي بين المريخ والمشتري. يشير اسمها المشتق من الأساطير اليونانية إلى إلهة الروح الجذابة. ويبلغ عرض الكويكب حوالي 144 ميلاً (232 كيلومترًا) عند أوسع نقطة له، ويبلغ طوله 173 ميلًا (280 كيلومترًا). تشير الدراسات إلى أنها محملة بمعادن مثل الحديد والنيكل وربما السيليكات، مع سطح رمادي في المقام الأول مغطى بحبيبات معدنية صغيرة من الاصطدامات الكونية.

ستتخذ رحلة المسبار Psyche التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار طريقًا غير مباشر للوصول إلى الكويكب. وفي عام 2026، ستطير المركبة الفضائية بالقرب من المريخ لتتلقى دفعة من الجاذبية قبل أن تصل إلى الكويكب بعد ثلاث سنوات. وسيحاول الدخول إلى مدار حول الكويكب، يتراوح من مسافة تصل إلى 47 ميلاً (75 كيلومترًا) إلى مسافة قريبة تصل إلى 440 ميلًا (700 كيلومترًا) حتى عام 2031 على الأقل.

تستخدم المركبة الفضائية محركات دفع تعمل بغاز الزينون للدفع الكهربائي الشمسي، وتنبعث منها نبضات ناعمة متوهجة باللون الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، تهدف تقنية الاتصالات التجريبية الموجودة على متن المركبة إلى زيادة نقل البيانات من الفضاء السحيق إلى الأرض عن طريق استبدال موجات الراديو بالليزر. وتتوقع وكالة ناسا أن يوفر هذا الاختبار ما يزيد عن عشرة أضعاف البيانات، مما قد يتيح في النهاية بث الأفلام من القمر أو المريخ.

كان من المقرر إطلاقه في الأصل في عام 2022، إلا أن اختبار برنامج الطيران الخاص بمسبار Psyche شهد تأخيرات بسبب مشكلات إدارية. ونتيجة لذلك، تم تأجيل وصول المركبة الفضائية إلى الكويكب إلى عام 2029 من التوقعات الأولية لعام 2026.

مصادر:

– وكالة ناسا: @NASA (تويتر)

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