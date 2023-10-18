بعثة OSIRIS-REx التابعة لناسا تجد أدلة على وجود الماء والكربون على الكويكب بينو

كشفت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بقيادة جامعة أريزونا عن نتائج أولية من عينة الكويكب Bennu البالغ من العمر 4.5 مليار عام والتي تم جمعها في الفضاء وإعادتها إلى الأرض. ويظهر التحليل وجود الماء ومحتوى عالي الكربون، مما قد يشير إلى اللبنات الأساسية للحياة على الأرض.

وخلال التقييم الأولي، اكتشف الباحثون كميات كبيرة من المواد الغنية بالكربون والمعادن الطينية الحاملة للماء في العينة. تقدم هذه النتائج نظرة ثاقبة حول أصول نظامنا الشمسي وإمكانية بدايات الحياة. من الضروري إجراء مزيد من التحليل لفهم طبيعة مركبات الكربون الموجودة بشكل كامل.

ويعد اكتشاف الماء والكربون على بينو تطورا واعدا للدراسات المستقبلية لعينة الكويكب. سوف يقضي العلماء عقودًا من الزمن في دراسة الأسرار الموجودة داخل الصخور والغبار، مما يوفر معلومات قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي والبذر المحتمل للحياة على الأرض. علاوة على ذلك، سيوفر البحث استراتيجيات للتخفيف من مخاطر اصطدام الكويكبات بكوكبنا.

يسلط مدير ناسا، بيل نيلسون، الضوء على أهمية عينة OSIRIS-REx، مشيرًا إلى أنها أكبر عينة كويكب غنية بالكربون يتم تسليمها إلى الأرض على الإطلاق. وتساهم المهمة في فهمنا للكويكبات التي يمكن أن تشكل تهديدا لكوكبنا، وتوفر لمحة عن أسرار الكون.

وجمع فريق OSIRIS-REx 60 جرامًا من مادة الكويكب، والتي يقوم العلماء الآن بتحليلها بعناية. أكدت التحليلات المبكرة باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح، وقياسات الأشعة تحت الحمراء، وحيود الأشعة السينية، وتحليل العناصر الكيميائية وجود وفرة من الكربون والماء في العينة.

وسيواصل الفريق العلمي للبعثة توصيف العينات وتحليلها على مدار العامين المقبلين لتحقيق الأهداف العلمية للمهمة. سيتم الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من العينة لمزيد من البحث من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم. يتضمن المشروع تعاونًا بين أكثر من 200 عالم من مؤسسات مختلفة حول العالم.

لا توفر مهمة OSIRIS-REx رؤى علمية قيمة فحسب، بل تعزز أيضًا التعاون والاستكشاف بين الدول. سيتم إعارة عينة الكويكب إلى مؤسسات مثل معهد سميثسونيان ومركز الفضاء في هيوستن ومتحف ألفي نورفيل للأحجار الكريمة والمعادن في أريزونا.

المصادر: ناسا