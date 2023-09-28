حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشاف أول حفرة تصادمية على قمة جبل في شمال شرق الصين

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 28، 2023
اكتشاف أول حفرة تصادمية على قمة جبل في شمال شرق الصين

ويعتقد أن المنخفض على شكل دائري في قمة جبل بايجفنغ في مقاطعة جيلين، الصين، كان نتيجة لتأثير كويكب، مما يجعله أول حفرة تصادمية معروفة يتم العثور عليها على قمة الجبل. يتكون جبل بايجفنغ في معظمه من الحجر الرملي الذي ترسّب منذ أكثر من 500 مليون سنة في بحر ضحل. وتسببت الحركات الجيولوجية فيما بعد في ميل الطبقات الرسوبية وانثناءها لتشكل السلسلة الجبلية. ومن المثير للاهتمام أن هناك فجوة يبلغ عرضها 1.6 كيلومترًا تفصل بين القمتين التوأم لجبل بايجفنغ، وهي ميزة لا تشبه أي ميزة أخرى ناجمة عن النشاط التكتوني.

وقام فريق بحثي بقيادة مينغ تشن من مركز أبحاث الضغط العالي والتكنولوجيا المتقدمة في شنغهاي بالتحقيق في الحطام المتناثر على الجبل واكتشف أدلة على تحول الصدمة، وهي ظاهرة تحدث أثناء اصطدام الكويكبات بالأرض. ومن خلال دراسة بلورات الكوارتز في الحجر الرملي تحت المجهر، وجد الباحثون أنماطًا من التمزق المستقيم يسمى صفائح التشوه المستوي، مما يشير إلى وجود موجات الصدمة.

يوجد في الصين عدد منخفض نسبيًا من الفوهات الاصطدامية مقارنة بالمعدل العالمي، مع وجود هيكلين فقط مؤكدين في البلاد حتى الآن. يبلغ عرض حفرة شيويان في مقاطعة لياونينغ 1.8 كيلومترًا وعمرها غير معروف. في عام 2021، تم التأكد من أن هيكل اصطدام آخر، وهو فوهة ييلان، من خارج كوكب الأرض. تقع في مقاطعة هيلونغجيانغ، ويبلغ عرضها 1.85 كيلومترًا، ويقدر أنها تشكلت خلال الخمسين ألف سنة الماضية.

يشكل جرانيت جبل بايجفنغ، الذي تشكل خلال العصر الجوراسي منذ حوالي 150-172 مليون سنة، قيدًا عمريًا للحفرة الاصطدامية. ويعتقد الفريق أن الحفرة يجب أن تكون أصغر سنا من الجرانيت بسبب المظهر الجديد لشظايا الصخور التي تغطي الموقع. ويشيرون إلى أنه، على غرار فوهة ييلان، من المحتمل أن يكون هيكل تأثير بايجي فنغ قد تشكل خلال الـ 100,000 ألف عام الماضية.

نُشرت نتائج هذا البحث في مجلة Matter and Radiation at Extremes في عام 2023.

مصادر:
- "اكتشاف هيكل تأثير Baijifeng في تونغهوا، جيلين، الصين" - المادة والإشعاع في أقصى الحدود، 2023

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

تصميم الأدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي: الكشف عن برنامج RandBatch في تشونغتشينغ

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو
علوم

اندلاع الحرب الأهلية في أبحاث الوعي: اتهامات بالعلم الزائف

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو
علوم

يمكن لأداة جديدة لتحرير الجينات تعتمد على تقنية كريسبر أن تُحدث ثورة في العلاجات الجينية

سبتمبر 29، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

تصميم الأدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي: الكشف عن برنامج RandBatch في تشونغتشينغ

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

اندلاع الحرب الأهلية في أبحاث الوعي: اتهامات بالعلم الزائف

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يمكن لأداة جديدة لتحرير الجينات تعتمد على تقنية كريسبر أن تُحدث ثورة في العلاجات الجينية

سبتمبر 29، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

نموذج جديد يكشف عن حركة الأهداب المتزامنة التي تحركها المناطق الحدودية

سبتمبر 29، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات