اكتشاف أول حفرة تصادمية على قمة جبل في شمال شرق الصين

ويعتقد أن المنخفض على شكل دائري في قمة جبل بايجفنغ في مقاطعة جيلين، الصين، كان نتيجة لتأثير كويكب، مما يجعله أول حفرة تصادمية معروفة يتم العثور عليها على قمة الجبل. يتكون جبل بايجفنغ في معظمه من الحجر الرملي الذي ترسّب منذ أكثر من 500 مليون سنة في بحر ضحل. وتسببت الحركات الجيولوجية فيما بعد في ميل الطبقات الرسوبية وانثناءها لتشكل السلسلة الجبلية. ومن المثير للاهتمام أن هناك فجوة يبلغ عرضها 1.6 كيلومترًا تفصل بين القمتين التوأم لجبل بايجفنغ، وهي ميزة لا تشبه أي ميزة أخرى ناجمة عن النشاط التكتوني.

وقام فريق بحثي بقيادة مينغ تشن من مركز أبحاث الضغط العالي والتكنولوجيا المتقدمة في شنغهاي بالتحقيق في الحطام المتناثر على الجبل واكتشف أدلة على تحول الصدمة، وهي ظاهرة تحدث أثناء اصطدام الكويكبات بالأرض. ومن خلال دراسة بلورات الكوارتز في الحجر الرملي تحت المجهر، وجد الباحثون أنماطًا من التمزق المستقيم يسمى صفائح التشوه المستوي، مما يشير إلى وجود موجات الصدمة.

يوجد في الصين عدد منخفض نسبيًا من الفوهات الاصطدامية مقارنة بالمعدل العالمي، مع وجود هيكلين فقط مؤكدين في البلاد حتى الآن. يبلغ عرض حفرة شيويان في مقاطعة لياونينغ 1.8 كيلومترًا وعمرها غير معروف. في عام 2021، تم التأكد من أن هيكل اصطدام آخر، وهو فوهة ييلان، من خارج كوكب الأرض. تقع في مقاطعة هيلونغجيانغ، ويبلغ عرضها 1.85 كيلومترًا، ويقدر أنها تشكلت خلال الخمسين ألف سنة الماضية.

يشكل جرانيت جبل بايجفنغ، الذي تشكل خلال العصر الجوراسي منذ حوالي 150-172 مليون سنة، قيدًا عمريًا للحفرة الاصطدامية. ويعتقد الفريق أن الحفرة يجب أن تكون أصغر سنا من الجرانيت بسبب المظهر الجديد لشظايا الصخور التي تغطي الموقع. ويشيرون إلى أنه، على غرار فوهة ييلان، من المحتمل أن يكون هيكل تأثير بايجي فنغ قد تشكل خلال الـ 100,000 ألف عام الماضية.

نُشرت نتائج هذا البحث في مجلة Matter and Radiation at Extremes في عام 2023.

مصادر:

- "اكتشاف هيكل تأثير Baijifeng في تونغهوا، جيلين، الصين" - المادة والإشعاع في أقصى الحدود، 2023