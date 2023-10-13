تم اكتشاف أول آثار أقدام Phorusrhacidae المحفوظة جيدًا في الأرجنتين

فريق من علماء الحفريات من جامعة ناسيونال دي لا بامبا، بالتعاون مع لوس أنجلوس. تي.إي. كشفت شركة Andes SA عن أول آثار أقدام محفوظة جيدًا لطائر Phorusrhacidae، المعروف أيضًا باسم "طيور الرعب". هذه الطيور التي لا تطير، والتي تشبه النعام، سكنت أمريكا الجنوبية خلال عصر حقب الحياة الحديثة. يوفر الاكتشاف الأخير رؤى قيمة حول سلوكيات وخصائص هذه المخلوقات المثيرة للاهتمام.

كانت Phorusrhacidae طيورًا كبيرة الحجم غير قادرة على الطيران، ولها أرجل ممدودة ومناقير قوية. لقد اعتمدوا على سرعتهم في مطاردة الفريسة والتقاطها، وذلك باستخدام مناقيرهم ومخالبهم الحادة لإعاقتها. تشير الأدلة الأحفورية إلى أن هذه الطيور تراوحت أطوالها من متر إلى مترين ويمكن أن يصل وزنها إلى 1 كجم.

تنتمي آثار الأقدام المكتشفة حديثًا إلى فصيلة Phorusrhacidae متوسطة الحجم من فصيلة Mesembriornithinae. تم العثور عليها في نتوء ساحلي على خليج سان ماتياس، بالقرب من الشاطئ. تظهر على المسارات آثار التجاعيد، وتموجات الأمواج، والشقوق الطينية، مما يشير إلى أنها صنعت على مسطح طيني. واستناداً إلى عمق آثار الأقدام، قدّر الباحثون وزن الطائر بحوالي 55 كيلوغراماً، ويبلغ ارتفاع وركه 0.81 متر. تشير آثار الأقدام إلى أن الطائر كان يركض بسرعة 2.74 م/ث.

يقدم النمط الفريد لآثار الأقدام ووضعية البصمات الفردية دليلاً على أن Phorusrhacidae قد طورت تكيفات للجري السريع ومطاردة فرائسها بكفاءة. ويشير وجود مخلب على أقدامهم، يشبه مخلب الفيلوسيرابتور، إلى قدرتهم على القبض على ضحاياهم وقتلهم بشكل فعال.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على سلوكيات الحركة والافتراس لدى Phorusrhacidae، مما يعزز فهمنا لهذه المخلوقات الرائعة التي جابت أمريكا الجنوبية منذ ملايين السنين.

مصادر:

– التقارير العلمية (2023). دوى: 10.1038/s41598-023-43771-x