تؤكد دراسة جديدة أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل آلاف السنين مما كان يعتقد سابقًا

أكدت دراسة جديدة أن البشر الأوائل وصلوا إلى أمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأخير، الذي حدث منذ حوالي 20,000 ألف عام. وتتناقض هذه النتيجة مع المعتقدات السابقة بأن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت لاحق بكثير. الدراسة، التي نشرت في مجلة Science، هي بحث متابعة لدراسة أجريت عام 2021 والتي كشفت في البداية عن آثار أقدام بشرية قديمة في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو.

تشير نتائج الدراسة إلى أن البشر الأوائل والحيوانات الكبيرة، المعروفة باسم الحيوانات الضخمة، تعايشوا معًا لملايين السنين قبل حدث انقراض نهاية العصر البليستوسيني. خلال هذا الحدث، انقرضت أنواع عديدة من الثدييات الكبيرة، بما في ذلك الماموث والكسلان الأرضي والقنادس. شهدت أمريكا الشمالية حدث الانقراض الأكثر أهمية، حيث اختفى 32 جنسًا من الحيوانات الكبيرة خلال فترة 2000 عام.

لتحديد عمر آثار الأقدام، استخدم الباحثون طريقتين مستقلتين جديدتين. الأول يتعلق بالتأريخ بالكربون المشع لحبوب اللقاح الصنوبرية، التي تنتمي إلى النباتات الأرضية، ويتجنب الأخطاء المحتملة المرتبطة بتأريخ النباتات المائية، كما حدث في الدراسة الأصلية. ومن خلال عزل وتحليل ما يقرب من 75,000 حبة لقاح لكل عينة، تمكن الباحثون من تحديد الحد الأدنى لعمر آثار الأقدام.

التقنية الثانية المستخدمة هي التلألؤ المحفز بصريًا، والذي يحدد آخر مرة تعرضت فيها حبيبات الكوارتز لأشعة الشمس. وأكدت هذه الطريقة أن عينات الكوارتز التي تم جمعها داخل الطبقات التي تحتوي على آثار الأقدام كان عمرها الأدنى حوالي 21,500 سنة.

توفر هذه النتائج أدلة دامغة على أن البشر الأوائل وصلوا إلى أمريكا الشمالية منذ حوالي 21,000 إلى 23,000 سنة. إن تأكيد الوصول المبكر يتحدى الافتراضات السابقة حول أنماط الهجرة البشرية ويسلط الضوء على الجدول الزمني الشامل للتعايش بين البشر والحيوانات الضخمة في القارة.

مصادر:

- الحارس

– مجلة العلوم