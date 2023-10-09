حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تؤكد دراسة جديدة أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل آلاف السنين مما كان يعتقد سابقًا

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
تؤكد دراسة جديدة أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل آلاف السنين مما كان يعتقد سابقًا

أكدت دراسة جديدة أن البشر الأوائل وصلوا إلى أمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأخير، الذي حدث منذ حوالي 20,000 ألف عام. وتتناقض هذه النتيجة مع المعتقدات السابقة بأن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت لاحق بكثير. الدراسة، التي نشرت في مجلة Science، هي بحث متابعة لدراسة أجريت عام 2021 والتي كشفت في البداية عن آثار أقدام بشرية قديمة في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو.

تشير نتائج الدراسة إلى أن البشر الأوائل والحيوانات الكبيرة، المعروفة باسم الحيوانات الضخمة، تعايشوا معًا لملايين السنين قبل حدث انقراض نهاية العصر البليستوسيني. خلال هذا الحدث، انقرضت أنواع عديدة من الثدييات الكبيرة، بما في ذلك الماموث والكسلان الأرضي والقنادس. شهدت أمريكا الشمالية حدث الانقراض الأكثر أهمية، حيث اختفى 32 جنسًا من الحيوانات الكبيرة خلال فترة 2000 عام.

لتحديد عمر آثار الأقدام، استخدم الباحثون طريقتين مستقلتين جديدتين. الأول يتعلق بالتأريخ بالكربون المشع لحبوب اللقاح الصنوبرية، التي تنتمي إلى النباتات الأرضية، ويتجنب الأخطاء المحتملة المرتبطة بتأريخ النباتات المائية، كما حدث في الدراسة الأصلية. ومن خلال عزل وتحليل ما يقرب من 75,000 حبة لقاح لكل عينة، تمكن الباحثون من تحديد الحد الأدنى لعمر آثار الأقدام.

التقنية الثانية المستخدمة هي التلألؤ المحفز بصريًا، والذي يحدد آخر مرة تعرضت فيها حبيبات الكوارتز لأشعة الشمس. وأكدت هذه الطريقة أن عينات الكوارتز التي تم جمعها داخل الطبقات التي تحتوي على آثار الأقدام كان عمرها الأدنى حوالي 21,500 سنة.

توفر هذه النتائج أدلة دامغة على أن البشر الأوائل وصلوا إلى أمريكا الشمالية منذ حوالي 21,000 إلى 23,000 سنة. إن تأكيد الوصول المبكر يتحدى الافتراضات السابقة حول أنماط الهجرة البشرية ويسلط الضوء على الجدول الزمني الشامل للتعايش بين البشر والحيوانات الضخمة في القارة.

مصادر:
- الحارس
– مجلة العلوم

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

أطلقت شركة Arianespace بنجاح 12 قمرًا صناعيًا إلى المدار عبر صاروخ Vega

أكتوبر 9، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

المحيط المخفي في أعماق نيوزيلندا يمكن أن يفسر الزلازل الغامضة

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو
علوم

لغز النقل الوراثي في ​​النباتات البرية قد يحمل أدلة على المحاصيل المعدلة وراثيا

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

أطلقت شركة Arianespace بنجاح 12 قمرًا صناعيًا إلى المدار عبر صاروخ Vega

أكتوبر 9، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

المحيط المخفي في أعماق نيوزيلندا يمكن أن يفسر الزلازل الغامضة

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

لغز النقل الوراثي في ​​النباتات البرية قد يحمل أدلة على المحاصيل المعدلة وراثيا

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تحليل الشبكة التنظيمية الوراثية لتطوير أوراق الحور

أكتوبر 9، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات