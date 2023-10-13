تُظهر عينة الكويكب التي تمت دراستها حديثًا دليلاً على وجود الماء والمحتوى العالي من الكربون

كشف تقييم أولي لعينة الكويكب بينو البالغ من العمر 4.5 مليار عام، والتي تم جمعها في الفضاء وإعادتها إلى الأرض بواسطة مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، عن أدلة على وجود الماء ومحتوى عالي الكربون. وهذا الاكتشاف له آثار مهمة على فهم أصول الحياة على الأرض.

وأعلن العلماء في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن عن هذا الاكتشاف في 11 أكتوبر. وعرضوا مادة الكويكب الذي هبط في صحراء يوتا في 24 سبتمبر لأول مرة. وفقًا لدانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في أوزيريس ريكس، فإن هذه المادة تكشف عن أسرار قديمة وتوفر نظرة ثاقبة حول أصول النظام الشمسي.

أحد الأسئلة الأساسية للمهمة هو فهم كيف أصبحت الأرض كوكبًا صالحًا للحياة. يعد وجود الماء السائل بكثرة عاملاً رئيسياً في تحديد صلاحية السكن. لقد فُقد الماء والكربون الموجود على الأرض بعد تكوينها، لذا تهدف المهمة إلى فهم كيفية تجديد هذه العناصر الأساسية. الفرضية الرئيسية هي أن الكويكبات الغنية بالكربون والماء أوصلت هذه المواد وجعلت الأرض صالحة للسكن.

هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لفهم طبيعة مركبات الكربون الموجودة في عينة الكويكب. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف الأولي واعد وسيمهد الطريق لأبحاث مستقبلية. ستتم دراسة الأسرار المخبأة داخل الصخور والغبار من بينو لعقود قادمة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تكوين نظامنا الشمسي، وبذر المواد الأولية للحياة على الأرض، والمخاطر المحتملة لاصطدام الكويكبات.

العينة التي جمعتها OSIRIS-REx هي أكبر عينة كويكب غنية بالكربون يتم إرجاعها إلى الأرض على الإطلاق. وسيتم دراستها من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأجيال القادمة من العلماء. وتهدف ناسا إلى الحفاظ على ما لا يقل عن 70% من العينة في جونسون لإجراء المزيد من الأبحاث.

مصادر:

- مركز جونسون الفضائي التابع لناسا

– جامعة أريزونا

– مهمة أوزيريس-ريكس