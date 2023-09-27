اكتشاف زيلانديا: كشف أسرار القارة المفقودة

في عام 2017، أسر العالم خبر اكتشاف قارة لم تكن معروفة من قبل قبالة شواطئ نيوزيلندا. تغطي هذه القارة، التي تحمل اسم زيلانديا أو تي ريو ماوي باللغة الماورية، أكثر من 5 ملايين كيلومتر مربع، مما يجعلها ضعف مساحة الهند. وعلى الرغم من مساحتها الشاسعة، ظلت زيلانديا مخفية لعدة قرون، حيث غمرت المياه 95% من مساحتها تحت جنوب غرب المحيط الهادئ.

يعرف الجيولوجيون القارة بأنها مساحة كبيرة من القشرة القارية السميكة المكونة من صخور الجرانيت أو الصخور النارية المماثلة، بالإضافة إلى الصخور المتحولة التي تشكلت في المناطق النشطة تكتونيًا ورواسب الرواسب من التآكل. تناسب زيلانديا هذا التعريف، ولكن نظرًا لصعوبة الوصول إليها، لم يكن يُعرف سوى القليل عن جيولوجيتها بالتفصيل.

والآن، قام فريق دولي من الجيولوجيين من نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وأستراليا والولايات المتحدة والدنمارك وتسمانيا بتجميع خريطة جيولوجية جديدة تلقي الضوء على أسرار زيلانديا الخفية. وباستخدام العينات الصخرية المستخرجة من البحر واستخدام أساليب رسم الخرائط الجيوفيزيائية، تمكن الباحثون من رسم خريطة لمدى التكوينات الجيولوجية المختلفة تحت الماء.

اكتشف الفريق تكوينات كبيرة من الحجر الرملي على طول الحواف الخارجية لزيلانديا، بالإضافة إلى رواسب من حصى الصخور البازلتية. يشير وجود الحجارة الرملية التي يبلغ عمرها حوالي 95 مليون سنة، والتي تحتوي على الجرانيت والحصى البركانية الأقدم، إلى أن الأنهار المتدفقة من المرتفعات البركانية كانت تملأ الأحواض التكتونية عندما كانت زيلانديا فوق الماء. وكانت المرتفعات عبارة عن نطاق بركاني نشط قبل ملايين السنين، ولكن من المحتمل أن تكون قد تآكلت بشدة بحلول الوقت الذي تم فيه ترسيب الحجر الرملي. تشبه هذه البيئة مقاطعة الحوض والسلسلة في غرب الولايات المتحدة وشمال غرب المكسيك.

علاوة على ذلك، تشير حصى البازلت التي تم العثور عليها إلى أن زيلانديا غمرتها المياه تدريجيًا منذ حوالي 40 مليون سنة. ومن المثير للاهتمام أن سفن المسح التي ترسم خرائط المجال المغناطيسي في المضيق البحري بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية اكتشفت شذوذات مغناطيسية تشير إلى وجود منطقة صدع كبيرة على طول الحدود الجنوبية لزيلانديا. من المحتمل أن تكون منطقة الصدع هذه من بقايا الفترة التي انفصلت فيها زيلانديا عن القارة القطبية الجنوبية منذ أكثر من 200 مليون سنة، لتصبح قارة متميزة خاصة بها.

توفر الخريطة والنتائج الجيولوجية الجديدة رؤى قيمة حول تاريخ وتكوين زيلانديا. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب استكشافه وفهمه حول هذه القارة المغمورة بالمياه. سيستمر المزيد من البحث والاستكشاف لكشف أسرار زيلانديا والمساهمة في فهمنا لجيولوجيا الأرض.

المصدر

– “جيولوجيا الطابق السفلي الاستطلاعي والتكتوني في شمال زيلانديا” منشور في مجلة تكتونيكس (2023)