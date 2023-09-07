أول دليل أحفوري يظهر استعمار قنافذ البحر لقاع البحر العميق منذ 104 مليون سنة

حقق العلماء اكتشافًا رائعًا في أعماق البحار، وهو بقايا العمود الفقري لقنفذ البحر المتحجرة التي يعود تاريخها إلى 104 ملايين سنة. في السابق، كان يُعتقد أن أعماق البحار عبارة عن نظام بيئي حديث نسبيًا، لكن هذا الاكتشاف يتحدى هذه الفكرة.

لطالما اعتبرت أعماق البحار الموطن المحتمل لأول أشكال الحياة البسيطة على الأرض. إن فهم كيفية تغير عدد الأنواع التي تعيش في قاع البحر بمرور الوقت أمر بالغ الأهمية، لأنه قد يكشف عن مرونة النظم الإيكولوجية في أعماق البحار وقدرتها على التكيف في مواجهة الأحداث الكارثية والانقراض الجماعي.

اكتشف فريق البحث أول دليل أحفوري على اللافقاريات الأعلى التي استعمرت قاع البحر العميق خلال العصر الطباشيري. ومن خلال أكثر من 1,400 عينة من الرواسب من الآبار في المحيط الهادئ والمحيط الجنوبي والمحيط الأطلسي، اكتشفوا أكثر من 40,000 قطعة من أشواك قنفذ البحر. تشير هذه الأشواك، التي تم تحديدها من خلال بنيتها وشكلها، إلى أن قنافذ البحر سكنت أعماق البحار بشكل مستمر لأكثر من 100 مليون سنة.

ومن خلال تحليل شكل العمود الفقري، لاحظ الباحثون تغيرًا كبيرًا في نهاية العصر الطباشيري، قبل حوالي 66 مليون سنة. وتزامن ذلك مع ارتطام نيزك كارثي تسبب في انقراضات جماعية واضطرابات في أعماق البحار. كانت الأشواك بعد الاصطدام أرق وأظهرت تنوعًا أقل في الشكل، وهي ظاهرة تُعرف باسم "تأثير ليليبوت". غالبًا ما تكون الكائنات الحية التي نجت من الانقراض الجماعي أصغر حجمًا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ندرة الموارد الغذائية.

يشرح المؤلف الرئيسي الدكتور فرانك فيزه من قسم علم الأحياء الجيولوجي بجامعة غوتنغن أهمية النتائج. تشير التغيرات في العمود الفقري إلى التطور المستمر وظهور أنواع جديدة في أعماق البحار. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون وجود علاقة بين الكتلة الحيوية لقنفذ البحر ودرجة حرارة الماء منذ حوالي 70 مليون سنة. وهذا يسمح لهم بالتكهن بكيفية تأثر أعماق البحار بالاحتباس الحراري الناجم عن الإنسان.

ومن خلال تسليط الضوء على تاريخ أعماق البحار وديناميكياتها، يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول هذا النظام البيئي الغامض. وتوسع الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE، فهمنا لأعماق البحار وقدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية.

مصادر:

- "اكتشف الباحثون أول دليل أحفوري على استعمار اللافقاريات العليا لقاع البحر العميق" - PLOS ONE