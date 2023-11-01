تستعد مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا لمواجهة الكويكب الأول المرتقب في الأول من نوفمبر. تتمثل مهمة لوسي في استكشاف كويكبات كوكب المشتري طروادة، والتي يُعتقد أنها بقايا التكوين المبكر للكواكب. سيمثل التحليق القادم علامة فارقة حيث تختبر لوسي نظام التتبع الطرفي الخاص بها وتعلق الاتصال بالأرض مؤقتًا.

أكد فريق الملاحة البصرية في لوسي أن مناورة تصحيح المسار الأخيرة قد نجحت في ضبط المركبة الفضائية من أجل موعدها مع الحزام الرئيسي الصغير للكويكب، دينكينيش. ومن المتوقع أن تمر المركبة الفضائية على بعد حوالي 265 ميلاً (425 كم) من الكويكب في الساعة 12:54 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

مع اقتراب لوسي من دينكينيش، ستقوم بتنشيط نظام التتبع الطرفي الخاص بها، والذي سيراقب موقع الكويكب بشكل فعال. ونظرًا لصغر حجم الكويكب، فمن غير المتوقع أن يتتبعه النظام بالكامل إلا قبل دقائق فقط من أقرب اقتراب له. سيقوم نظام التتبع الطرفي بضبط اتجاه المركبة الفضائية بشكل مستقل لضمان التقاط الأدوات العلمية للبيانات أثناء مرور لوسي بسرعة تبلغ حوالي 10,000 ميل في الساعة (4.5 م / ث). سيكون هذا التحليق بمثابة اختبار حاسم لنظام التتبع النهائي في ظروف الرحلات الفضائية الحقيقية.

أثناء الاقتراب من دينكينيش، ستغير لوسي موقعها لتتبع الكويكب باستمرار، وتحريك هوائيها عالي الكسب بعيدًا عن الأرض. وهذا يعني أن الاتصال بالأرض سينقطع مؤقتًا حتى تكمل المركبة الفضائية تسلسل اللقاء وتعيد محاذاة الهوائي نحو الأرض. بعد التحليق، ستقوم لوسي بنقل الصور والبيانات العلمية والمعلومات الهندسية خلال الأسابيع المقبلة.

يعد اللقاء القادم مع دينكينيش خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمهمة لوسي وسيساهم في فهمنا لكويكبات طروادة القديمة. ومن خلال استكشاف هذه الآثار من الأيام الأولى للنظام الشمسي، يأمل العلماء في كشف أسرار تكوين الكواكب والحصول على نظرة ثاقبة لتاريخ جوارنا الكوني.

أسئلة مكررة:

1. ما هي مهمة لوسي؟

تتمثل مهمة لوسي في استكشاف كويكبات كوكب المشتري طروادة، والتي يُعتقد أنها من بقايا التكوين المبكر للكواكب.

2. ما الذي سيفعله نظام التتبع الطرفي الخاص بشركة لوسي؟

سيقوم نظام التتبع الطرفي بمراقبة موقع الكويكب بشكل فعال وضبط اتجاه المركبة الفضائية لإبقائها ضمن مجال رؤية الأجهزة العلمية.

3. لماذا ينقطع الاتصال أثناء التحليق؟

وستعيد المركبة الفضائية وضعها لتتبع الكويكب، وتحريك هوائيها عالي الكسب بعيدًا عن الأرض. سيتم استئناف الاتصال بعد تسلسل اللقاء عندما تتم إعادة توجيه الهوائي نحو الأرض.

4. ما هي البيانات التي سيتم نقلها بعد التحليق؟

ستقوم لوسي بنقل الصور والبيانات العلمية والمعلومات الهندسية التي تم جمعها أثناء التحليق خلال الأسابيع التالية.