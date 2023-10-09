البحث عن المجالات المغناطيسية في النجوم النابضة من النوع A: اكتشاف ونتيجة فارغة

في دراسة حديثة نشرت في مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية: رسائل، قام الباحثون بالتحقيق في وجود المجالات المغناطيسية في النجوم النابضة من النوع A. على عكس النجوم الباردة، التي تظهر مجالات مغناطيسية بانتظام، نادرًا ما تفعل النجوم الساخنة ذات الأغلفة الإشعاعية. ويرجع ذلك إلى غياب حركة الحمل الحراري، وهو أمر ضروري للحفاظ على المجالات المغناطيسية من خلال عمل الدينامو. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 15٪ من النجوم الساخنة بين 7,000 كلفن و 20,000 كلفن لها مجالات مغناطيسية أقوى بكثير من متوسط ​​المجال المغناطيسي للشمس.

ركزت الدراسة على نوعين من النجوم النابضة من النوع A: متغيرات دلتا سكوتي ومتغيرات جاما دورادوس. متغيرات دلتا سكوتي هي نجوم التسلسل الرئيسي التي تشهد تغيرات دورية في السطوع، على غرار المتغيرات القيفاوية، مع فترات نبض تتراوح من بضع دقائق إلى بضع ساعات. من ناحية أخرى، لا تظهر متغيرات جاما دورادوس نفس العلاقة بين الفترة واللمعان ولها فترات نبض أطول، مما يشير إلى هيمنة تذبذبات الوضع g.

باستخدام أداة بوتسدام إيشيل لقياس الاستقطاب والطيف (PEPSI)، لاحظ الباحثون نجمين محددين: HD 340577 (HD34)، وهو متغير دلتا سكوتي، وHR 8799 (HR87)، وهو متغير جاما دورادوس. أظهرت النتائج أن HD34 أظهر مجالًا مغناطيسيًا بقوة 1,200 جيجا، مما يجعله أقوى مجال مغناطيسي تم اكتشافه على الإطلاق في متغير دلتا سكوتي. في المقابل، لم يتم الكشف عن أي مجال مغناطيسي على HR87.

وكشفت الدراسة أيضًا عن اختلافات مثيرة للاهتمام بين نوعي المتغيرات. متغيرات دلتا سكوتي ذات المجالات المغناطيسية القوية عادة ما تكون دوارات بطيئة، مما يشير إلى وجود علاقة محتملة بين فترات الدوران الطويلة ووجود المجالات المغناطيسية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أوضاع التذبذب لـ HD34 ومتغيرات دلتا سكوتي الأخرى ذات المجالات القوية لتكون أضعف مقارنة بـ HR87. وهذا يدعم فكرة أن المجالات المغناطيسية القوية تخفف من أنماط التذبذب.

يمثل هذا البحث بداية تحقيق منهجي في وجود المجالات المغناطيسية في متغيرات دلتا سكوتي وغاما دورادوس وتأثيرها على أوضاع النبض. ستوفر المزيد من الدراسة فهمًا أفضل للظروف التي توجد فيها هذه المجالات وتأثيراتها على هذه الأنواع من النجوم.

مصادر:

– إس هوبريج، إس بي جارفينن، جي دي ألفارادو-جوميز، آي إيلين، إم شولر. البحث عن المجالات المغناطيسية في النجوم النابضة من النوع A: اكتشاف مجال قوي في النجم المحتمل δ Sct HD 340577 ونتيجة فارغة لنجم γ Dor HR 8799. الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية: رسائل.