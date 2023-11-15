قوة أفضل الممارسات في أبحاث العلوم الاجتماعية والسلوكية

أثبت الباحثون مؤخرًا أنه عند استخدام أفضل الممارسات، يمكن تحقيق قابلية تكرار عالية في أبحاث العلوم السلوكية الاجتماعية، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature Human Behaviour. كان مجتمع البحث قلقًا بشأن مصداقية الأدبيات المنشورة في هذا المجال، حيث فشلت العديد من الدراسات واسعة النطاق في إعادة إنتاج النتائج المنشورة مسبقًا أو القيام بذلك بدرجة أقل بكثير، مما أثار تساؤلات حول مدى صحة الدراسات المستقبلية في المجال الاجتماعي. علم السلوك.

ومع ذلك، شرعت مجموعة من كبار الخبراء في إثبات إمكانية التكرار العالي من خلال اتباع أفضل الممارسات. وعلى مدى ست سنوات، اكتشفوا وكرروا 16 نتيجة جديدة باستخدام أفضل الممارسات القياسية الذهبية، بما في ذلك التسجيل المسبق، وأحجام العينات الكبيرة، ودقة النسخ. كانت نتائج تكرار دراستهم في المتوسط ​​97% بحجم النتائج الأصلية، وهو تحسن كبير مقارنة بمشاريع التكرار السابقة التي لاحظت نتائج التكرار بنسبة 50% فقط.

يؤكد المؤلف الرئيسي جون بروتزكو على أن استخدام أفضل الممارسات، مثل العينات الكبيرة، والتسجيل المسبق، والمواد المفتوحة، جنبًا إلى جنب مع تشغيل النسخ المتماثلة مع الإخلاص للعملية الأصلية، يؤدي إلى علم قابل للتكرار بدرجة كبيرة. كما أزالت الدراسة التحيز المتمثل في نشر النتائج الإيجابية فقط من خلال الالتزام بتكرار دراسات التأكيد الأولية بغض النظر عن نتائجها.

والأهم من ذلك، أن فرق البحث لم تلاحظ أي دليل ذي دلالة إحصائية على انخفاض معدلات التكرار على التكرارات المتكررة. ضمنت أحجام العينات وأحجام التأثير معدل تكرار قدره 86%، بناءً على الأهمية الإحصائية، وهو ما لا يمكن أن يكون أعلى من ذلك.

ولم تكن نتائج هذه الدراسات واضحة أو من المتوقع تكرارها، حيث كانت قابلة للمقارنة في عامل المفاجأة بالدراسات التي كان من الصعب تكرارها في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الاختبارات المستقلة أن المشاركين لم يتمكنوا من التنبؤ باتجاه أو إمكانية تكرار هذه النتائج الجديدة.

يوضح هذا البحث أنه من خلال اتباع أفضل الممارسات والالتزام بتكرار الدراسات بغض النظر عن النتيجة، يمكن لأبحاث العلوم السلوكية الاجتماعية تحقيق معدلات تكرار عالية. ولهذه النتائج آثار مهمة على مصداقية وصحة الدراسات المستقبلية في هذا المجال.

أسئلة وأجوبة

ما هي أفضل الممارسات المستخدمة في الدراسة؟

وشملت أفضل الممارسات المستخدمة في الدراسة التسجيل المسبق، وأحجام العينات الكبيرة، ودقة النسخ.

ما هو معدل تكرار الدراسة؟

حققت الدراسة معدل تكرار قدره 86٪ بناءً على الأهمية الإحصائية.

لماذا تعتبر قابلية التكرار العالية مهمة في أبحاث العلوم الاجتماعية والسلوكية؟

تضمن قابلية التكرار العالية إمكانية تكرار نتائج الأبحاث بشكل متسق وموثوق، مما يزيد من مصداقية وصحة الأدبيات في هذا المجال.

هل كشفت الدراسة عن أي نتائج جديدة؟

نعم، لقد اكتشفت الدراسة وكررت 16 نتيجة جديدة باستخدام أفضل الممارسات في أبحاث العلوم السلوكية الاجتماعية.

ما هو النهج الذي اتبعه الباحثون لإزالة التحيز في نشر النتائج الإيجابية؟

والتزم الباحثون بتكرار دراسات التأكيد الأولية بغض النظر عن نتائجها، مع ضمان إدراج جميع النتائج في الدراسة بغض النظر عن طبيعتها الإيجابية أو السلبية.