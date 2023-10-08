حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

أدلة جديدة تشير إلى أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 8، 2023
أدلة جديدة تشير إلى أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا

قدم تحليل حديث لآثار الأقدام البشرية في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو دليلا جديدا على أن البشر ربما وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا. وكانت آثار الأقدام، التي يُعتقد أن عمرها أكثر من 23,000 عام، موضع جدل بسبب المخاوف بشأن دقة طرق التأريخ.

ومع ذلك، فقد سلطت دراسة جديدة نشرت في مجلة Science الضوء على هذه القضية. وأجرى الباحثون اختبارات على حبوب اللقاح الممزوجة بآثار الأقدام والعناصر الأخرى الموجودة داخل الرواسب. ويدعم التحليل عمر آثار الأقدام، مما يؤكد أيضًا أن البشر كانوا موجودين بالفعل في أمريكا الشمالية خلال ذروة العصر الجليدي الأخير.

تقليديا، كان يعتقد أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية منذ ما بين 13,000 و 16,000 سنة. ومع ذلك، فإن هذا الدليل الجديد يتحدى هذه النظرية. توفر آثار الأقدام نظرة ثاقبة للأفراد الذين تركوها وراءهم. العديد من آثار الأقدام تعود لأطفال ومراهقين، مما يشير إلى مجموعة متنوعة من الأفراد.

علاوة على ذلك، كشف اكتشاف آثار أقدام بطول ميل يعتقد أنها تخص امرأة عن وجود آثار أقدام بحجم طفل صغير إلى جانب آثار أقدامها. يشير هذا إلى وجود وحدة عائلية محتملة ويقدم لمحة عن حياة البشر خلال تلك الفترة الزمنية.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. ويشير ذلك إلى أن البشر كانوا موجودين في أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا، ويضيف إلى فهمنا لتحركاتهم وتفاعلاتهم خلال العصر الجليدي. تعد الدراسة بمثابة تذكير بأن معرفتنا بالتاريخ تتطور باستمرار مع ظهور أدلة جديدة وتحسن تقنيات التحليل لدينا.

مصادر:

– نيوز نيشن
- أكسيوس

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

أهمية إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط للخصوصية والتخصيص

أكتوبر 8، 2023 غابرييل بوتا
علوم

تقوم ISRO بإجراء تصحيح المسار على المركبة الفضائية Aditya-L1

أكتوبر 8، 2023 روبرت أندرو
علوم

يقول كتاب جديد إن على الهند أن تتجنب سباق الفضاء

أكتوبر 8، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

أهمية إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط للخصوصية والتخصيص

أكتوبر 8، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

تقوم ISRO بإجراء تصحيح المسار على المركبة الفضائية Aditya-L1

أكتوبر 8، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يقول كتاب جديد إن على الهند أن تتجنب سباق الفضاء

أكتوبر 8، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

اكتشف العلماء أجسامًا جديدة من نوع "جامبو" في سديم أوريون

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات