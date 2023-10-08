أدلة جديدة تشير إلى أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا

قدم تحليل حديث لآثار الأقدام البشرية في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو دليلا جديدا على أن البشر ربما وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا. وكانت آثار الأقدام، التي يُعتقد أن عمرها أكثر من 23,000 عام، موضع جدل بسبب المخاوف بشأن دقة طرق التأريخ.

ومع ذلك، فقد سلطت دراسة جديدة نشرت في مجلة Science الضوء على هذه القضية. وأجرى الباحثون اختبارات على حبوب اللقاح الممزوجة بآثار الأقدام والعناصر الأخرى الموجودة داخل الرواسب. ويدعم التحليل عمر آثار الأقدام، مما يؤكد أيضًا أن البشر كانوا موجودين بالفعل في أمريكا الشمالية خلال ذروة العصر الجليدي الأخير.

تقليديا، كان يعتقد أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية منذ ما بين 13,000 و 16,000 سنة. ومع ذلك، فإن هذا الدليل الجديد يتحدى هذه النظرية. توفر آثار الأقدام نظرة ثاقبة للأفراد الذين تركوها وراءهم. العديد من آثار الأقدام تعود لأطفال ومراهقين، مما يشير إلى مجموعة متنوعة من الأفراد.

علاوة على ذلك، كشف اكتشاف آثار أقدام بطول ميل يعتقد أنها تخص امرأة عن وجود آثار أقدام بحجم طفل صغير إلى جانب آثار أقدامها. يشير هذا إلى وجود وحدة عائلية محتملة ويقدم لمحة عن حياة البشر خلال تلك الفترة الزمنية.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. ويشير ذلك إلى أن البشر كانوا موجودين في أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا، ويضيف إلى فهمنا لتحركاتهم وتفاعلاتهم خلال العصر الجليدي. تعد الدراسة بمثابة تذكير بأن معرفتنا بالتاريخ تتطور باستمرار مع ظهور أدلة جديدة وتحسن تقنيات التحليل لدينا.

مصادر:

– نيوز نيشن

- أكسيوس