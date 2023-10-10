وصول مكونات مكوك الفضاء إلى مركز كاليفورنيا للعلوم

يستعد مركز كاليفورنيا للعلوم لوصول تاريخي آخر حيث يشق محركان كبيران من الصواريخ الصلبة (SRMs) طريقهما إلى المتحف. كانت هذه الصواريخ جزءًا من نظام الدفع المسؤول عن إطلاق مكوك الفضاء إنديفور إلى الفضاء. بعد الإرهاق، سيتم التخلص من SRBs من المركبة واستعادتها لإعادة استخدامها.

ستكمل أجهزة SRM، المخزنة في ميناء Mojave الجوي والفضائي، عرض Endeavour في مركز كاليفورنيا للعلوم. تتضمن خطط المتحف الطموحة عرض مكوك الفضاء في وضع مستقيم، بارتفاع 20 طابقًا، مزودًا بأجهزة SRM وخزان وقود خارجي برتقالي ضخم. بمجرد اكتماله، سيكون مكدس مكوك الفضاء الأصلي الوحيد "الجاهز للإطلاق" في العالم.

سيتضمن نقل مركبات SRM رحلة على طول الطريق السريع 110 والشوارع السطحية، مع وصول متوقع إلى "خط النهاية" الاحتفالي لمركز كاليفورنيا للعلوم في شارع 39. والجمهور مدعو لمشاهدة وصولهم والمشاركة في الاحتفال.

سيتم تركيب صواريخ SRM جنبًا إلى جنب مع Endeavour والخزان الخارجي، مما يؤدي إلى إنشاء شاشة عرض رأسية داخل مركز Samuel Oschin للطيران والفضاء الذي سيتم بناؤه قريبًا. سيقوم هذا المركز الجديد بتوسيع بصمة مركز كاليفورنيا للعلوم وتوفير مساحة عرض مضاعفة، بما في ذلك 100 قطعة أثرية أصلية و100 معرض تفاعلي جديد.

وقد تم تمويل المشروع في المقام الأول من خلال جهود جمع الأموال، بتكلفة إجمالية لا تقل عن 400 مليون دولار. وفي حين تم الحصول على غالبية الأموال، لا تزال هناك حاجة إلى 50 مليون دولار للوصول إلى هدف جمع الأموال.

يتم تشجيع المهتمين بمشاهدة هذا الوصول التاريخي على الوصول مبكرًا إلى Exposition Park. ستكون مواقف السيارات متاحة في المبنى الأزرق لوقوف السيارات التابع لمركز كاليفورنيا للعلوم، ولكن يوصى باستخدام وسائل النقل العام، مع توقف خط مترو لوس أنجلوس E عند محطة Expo Park/USC. كما سيتم افتتاح المتحف في وقت مبكر من يوم الوصول لمواصلة الاحتفال.

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