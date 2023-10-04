دور الرماد البركاني في الغلاف الجوي: رؤى جديدة من الباحثين في جامعة كورنيل

الرماد البركاني ليس مجرد غبار عادي. تتمتع جزيئاتها الصغيرة بالقدرة على الوصول إلى طبقة الستراتوسفير، والتأثير على أنماط المناخ العالمي، والتسبب في اضطرابات على سطح الأرض. ولسد الفجوة بين علماء البراكين وعلماء الغلاف الجوي الذين يدرسون تغير المناخ، قام باحثون من جامعة كورنيل بتحليل عينات الرماد البركاني من الانفجارات المتفجرة المختلفة بتركيبات مختلفة. يسلط عملهم الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه المادة الصغيرة في الغلاف الجوي.

ونُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "مراحل الرماد البركاني الناعم" في مجلة Scientific Reports. يقول المؤلف الرئيسي أدريان هورنبي، باحث ما بعد الدكتوراه في قسم علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة كورنيل، إن الانفجارات البركانية الكبيرة يمكن أن يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على المناخ. يؤثر تشتت ونقل الرماد البركاني الناعم على علوم الغلاف الجوي، ونمذجة المناخ، والدراسات البيئية، والصحة العامة.

يمكن أن تتشكل البراكين بطرق مختلفة، إما من خلال النقاط الساخنة العميقة في وشاح الأرض أو في مناطق الاندساس حيث تصطدم الصفائح التكتونية. يتمتع كل بركان بتركيبة فريدة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات بيئية مختلفة. الرماد البركاني عبارة عن مادة جسيمية معقدة تنشأ من تفتيت الصهارة أثناء الانفجارات البركانية. ويحتوي على معادن وزجاج سيليكات ومسام، لكن تركيبه وخصائصه لم يتم تحديدها بشكل جيد حتى الآن.

ونظرًا لنقص البيانات، اعتمد العلماء على تقديرات تقريبية ونماذج غير كافية لفهم تكوين الرماد. جمع الباحثون في جامعة كورنيل عينات من الرماد من 40 ثورانًا، مع التركيز على الحبوب التي يقل حجمها عن 45 ميكرون والتي يمكن نقلها بسهولة بواسطة الرياح الجوية. اكتشفوا اختلافات كبيرة في تكوين الرماد على أساس حجم الحبوب، والإعداد التكتوني، والكيمياء.

ومع صغر حجم الحبوب، احتوى الرماد على أجزاء أعلى من السيليكا البلورية والأملاح، التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان عند استنشاقها، في حين انخفضت نسب الزجاج وأكسيد الحديد. استخدمت المجموعة تقنيات حيود الأشعة السينية والمجهر الإلكتروني الماسح لتحليل الخصائص الهيكلية والمحتوى المعدني والتشكل لعينات الرماد.

وأظهرت النتائج أن الانفجارات المختلفة لها محتوى معدني متميز. على سبيل المثال، أنتج ثوران بركان جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991 الكثير من الفلسبار والأمفيبول، مما يشير إلى تطور ذوبان كبير قبل الثوران. في المقابل، اتسمت ثورانات تاجوغايت عام 2021 في لا بالما، جزر الكناري، إسبانيا، بالفلسبار، والكلينوبيروكسين، والأوليفين، مما يشير إلى الحد الأدنى من التطور من مصدر الوشاح.

توفر مجموعة البيانات الشاملة هذه لتكوين الرماد البركاني مورداً قيماً لفهم تأثيرات الانفجارات البركانية على أنظمة الأرض والبنية التحتية وصحة الإنسان. يساعد البحث الذي أجرته جامعة كورنيل على سد الفجوة المعرفية ويتيح وضع نماذج أفضل والتنبؤ بآثار الرماد البركاني على كوكبنا.

مصادر:

– التقارير العلمية (2023). دوى: 10.1038/s41598-023-41412-x