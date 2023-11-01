رؤى جديدة حول التوزيع العالمي لعدوى الفيروسات الخيطية في الشعاب المرجانية

لقد تسبب مرض فقدان الأنسجة المرجانية الصخرية (SCTLD) في إحداث فوضى في مستعمرات المرجان في منطقة البحر الكاريبي منذ عام 2014، مما أدى إلى خسائر كبيرة في أعداد الشعاب المرجانية. في حين قام الباحثون بالتحقيق في دور البكتيريا في SCTLD، فإن العامل المسبب لا يزال مجهولا. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على لاعب محتمل آخر في هذا المرض: الفيروسات الخيطية.

استخدم فريق من العلماء المجهر الإلكتروني النافذ (TEM) لفحص وجود جزيئات خيطية تشبه الفيروسات (VLPs) في الدينوفلاجيلات التكافلية الداخلية للشعاب المرجانية، والمعروفة باسم Symbiodiniaceae. قام الباحثون بتحليل الشعاب المرجانية في المحيط الهادئ، بما في ذلك Acropora hyacinthus وPorites cf lobata، واكتشفوا أن أكثر من 60٪ من خلايا Symbiodiniaceae (جنس Cladocopium) تؤوي VLPs. ومن المثير للاهتمام أن معدل انتشار VLPs كان أعلى في Symbiodiniaceae من المستعمرات التي تعاني من الإجهاد الحراري.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن Symbiodiniaceae المطرودة من A. hyacinthus تحتوي أيضًا على VLPs الخيطية، وكانت هذه الخلايا أكثر تدهورًا مقارنة بنظيراتها في الضيافة. تراوح طول هذه VLPs من حوالي 150 إلى 1500 نانومتر، وكان قطرها يتراوح بين 16 و37 نانومتر، مما يشير إلى مراحل مختلفة في دورة النسخ المتماثل.

على عكس المعتقدات السابقة، لم تتم ملاحظة VLPs الخيطية فقط في الشعاب المرجانية المتضررة من SCTLD أو مناطق معينة من الشعاب المرجانية. كشفت الدراسة عن VLPs الخيطية في سلالات Symbiodiniaceae المتنوعة، بما في ذلك Breviolum، Cladocopium، وDurusdinium. يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن الفيروسات الخيطية تقتصر على أجناس Symbiodiniaceae معينة.

في حين أن دور VLPs الخيطية في SCTLD لا يزال غير حاسم، يشير هذا البحث إلى أن هذه الفيروسات منتشرة على نطاق واسع وتصيب Symbiodiniaceae بشكل شائع. للحصول على فهم أفضل لتأثيرها على المستعمرات المرجانية، ينبغي أن تركز الدراسات المستقبلية على التوصيف الجينومي لهذه الفيروسات والاختبارات التجريبية لآثارها على Symbiodiniaceae.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى جديدة حول التوزيع العالمي لعدوى الفيروس الخيطي في الشعاب المرجانية. من خلال الكشف عن مدى انتشار هذه الفيروسات وتنوعها، يمكن للعلماء استكشاف دورها في أمراض المرجان بشكل أكبر وربما تطوير تدخلات مستهدفة للتخفيف من آثار SCTLD.

الأسئلةالشائعة

ما هو SCTLD؟

مرض فقدان الأنسجة المرجانية الصخرية (SCTLD) هو مرض شديد العدوى تسبب في خسائر كبيرة في مستعمرات المرجان في منطقة البحر الكاريبي منذ عام 2014.

ما هي الفيروسات الخيطية؟

الفيروسات الخيطية هي جزيئات تشبه الفيروسات (VLPs) ولها شكل ممدود يشبه الخيوط. وترتبط بأمراض مختلفة في النباتات وقد تم اكتشافها مؤخرًا في الشعاب المرجانية.

هل توجد VLPs الخيطية فقط في الشعاب المرجانية المتأثرة بـ SCTLD؟

لا، تم اكتشاف VLPs الخيطية في كل من الشعاب المرجانية المتأثرة بـ SCTLD والتي تبدو صحية، وكذلك في مناطق الشعاب المرجانية المختلفة. وهي ليست حصرية لأنواع أو أجناس مرجانية محددة.

ما أهمية هذا البحث؟

تسلط هذه الدراسة الضوء على الوجود الواسع النطاق لعدوى الفيروس الخيطي في Symbiodiniaceae، وهي السوطيات التكافلية الداخلية للشعاب المرجانية. إنه يتحدى الافتراضات الحالية حول الارتباط بين الفيروسات الخيطية وSCTLD ويفتح آفاقًا جديدة للتحقيق في دورها في أمراض المرجان.