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ملاحظة اختفاء أشباه الجسيمات الفرميونية بالقرب من مرحلة انتقالية كمومية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 11، 2023
ملاحظة اختفاء أشباه الجسيمات الفرميونية بالقرب من مرحلة انتقالية كمومية

شهد الباحثون اختفاء أشباه الجسيمات الفرميونية بالقرب من مرحلة انتقالية كمومية لأول مرة. الفرميونات هي جسيمات تشكل المادة، مثل الإلكترونات. لا تشارك هذه الجسيمات عادة في التحولات الطورية لأنه لا يمكن تدميرها بسبب قوانين الطبيعة. في التحولات الطورية التي تتضمن البوزونات، وهي جسيمات تتوسط التفاعلات، تصبح مستويات الطاقة في المراحل أقرب مع تقدم التحول.

أجرى الباحثون دراستهم باستخدام قياسات التحليل الطيفي للنطاق الزمني تيراهيرتز على مركب يسمى YbRh2Si2. في هذه المادة، تتكون أشباه الجسيمات من مزيج من الإلكترونات الموضعية الموجودة في العازل والإلكترونات المتحركة الموجودة في المعدن. تتمتع هذه الإلكترونات المتراكبة بكتلة فعالة أكبر بكثير من الإلكترون العادي.

إحدى السمات الفريدة لأشباه الجسيمات هذه هي إمكانية تدميرها خلال مرحلة انتقالية، على عكس الإلكترونات "العادية". تسمح هذه الخاصية لهم بالخضوع لانتقال مستمر مشابه لتلك التي تنطوي على البوزونات. من خلال تحليل المعلمة المعروفة باسم الأس الحرج، وجد الباحثون انهيارًا في احتمالية تشكيل هذه الحالات الغريبة عند المرحلة الانتقالية.

استخدم الفريق إشعاع تيراهيرتز لأنه يحتوي على مقاييس طاقة مشابهة لمقاييس الطاقة الجوهرية للفرميونات الثقيلة. عندما يتم إثارة أشباه الجسيمات بواسطة إشعاع تيراهيرتز، فإنها تتحلل وتختفي، مما يخلق حالة من عدم التوازن. ومن ثم يعود النظام بشكل طبيعي إلى التوازن من خلال ظهور أشباه الجسيمات مرة أخرى بعد فترة زمنية معينة.

توفر هذه الدراسة طريقة جديدة لدراسة الارتباطات بين العديد من الأجسام في المواد الكمومية مثل مركبات الفرميون الثقيلة. إنه بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من التحقيقات في التحولات الطورية في عالم الكم.

مصادر:
– جامعة بون
- فيزياء الطبيعة

By روبرت أندرو

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