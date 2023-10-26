استكشاف تأثير نبضات الأشعة السينية المكثفة على الهياكل المادية

لأكثر من قرن من الزمان، اعتمد الفيزيائيون على تشتت الأشعة السينية لدراسة الهياكل المعقدة للمواد المختلفة. في الآونة الأخيرة، أصبحت أشعة الليزر ذات الإلكترون الحر (XFELs) خيارًا شائعًا نظرًا لقدرتها على إصدار نبضات مكثفة من الفيمتو ثانية. ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تؤثر هذه النبضات القوية على الهياكل ذاتها التي تهدف إلى دراستها؟

وقد سعى مجموعة من الباحثين الدوليين إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال إجراء تجربة باستخدام الفيمتو ثانية XFEL تركز على عينة من بلورات السيليكون النانوية. كشفت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Physical Review Letters، عن انخفاض كبير في كثافة حيود الأشعة السينية عندما تجاوزت شدة الشعاع عتبة معينة. ومن خلال عمليات المحاكاة، تمكنوا من الكشف عن الفيمتو ثانية القليلة الأولية للتفاعل بين الضوء والمادة، والذي تسبب في تخليط الذرات داخل المادة.

في السابق، ركزت الدراسات حول تفاعلات نبض المادة ضمن نطاق الكثافة هذا بشكل أساسي على المواد الموجودة في الطور الغازي. ولمعالجة هذه الفجوة، أجرى العلماء تجربتهم في منشأة SACLA في اليابان، حيث قاموا بتشعيع عينات من السيليكون بسماكة 10 ميكرومترات بكثافة شعاعين مختلفتين: 2.1 × 1016 وات/سم2 و4.6 × 1019 وات/سم2. ومن المثير للاهتمام أنهم لاحظوا أن صور الحيود التي تم إنتاجها عند شدة شعاع أعلى كانت أقل سطوعًا بنسبة تصل إلى 50% من المتوقع.

أكدت المؤلفة بياتا زياجا موتيكا من معهد الفيزياء النووية التابع للأكاديمية البولندية للعلوم أنه على الرغم من أنه من البديهي افتراض أن ارتفاع أعداد الفوتون سيؤدي إلى صور حيود أكثر وضوحًا، إلا أن هناك عتبة - ما يقرب من عشرات التريليونات من الواط لكل سنتيمتر مربع - وبعدها تضعف إشارة الحيود.

ولكشف هذه المفارقة، لجأ فريق البحث إلى عمليات المحاكاة واكتشف أن الفوتونات عالية الطاقة (11.5 كيلو فولت) الناتجة عن النبضات الشديدة لا تطرد إلكترونات التكافؤ فحسب، بل تطرد أيضًا إلكترونات من الأغلفة الأعمق الأقرب إلى النواة الذرية. تؤثر هذه الثقوب العميقة بشكل أساسي على "عوامل التشتت الذري" التي تلعب دورًا في تحديد نتائج الحيود. والجدير بالذكر أن كل هذا التأين يحدث خلال أول 6 فمتوثانية من التفاعل بين الضوء والمادة.

للمضي قدمًا، يأمل الفريق أن يمهد عملهم الطريق لتطبيقات جديدة لإشعاع XFEL عالي الكثافة، مثل تطوير أجهزة بصرية مبتكرة لتقصير النبض في نظام الأشعة السينية. علاوة على ذلك، فإن فهم كيفية استجابة الذرات المختلفة لنبضات الأشعة السينية فائقة السرعة يمكن أن يعزز دقة إعادة بناء الهياكل الذرية ثلاثية الأبعاد من صور الحيود المسجلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو حيود الأشعة السينية؟

حيود الأشعة السينية هو تشتت الأشعة السينية بواسطة التركيب الذري أو الجزيئي للمادة، مما يمكّن العلماء من تحديد ترتيب الذرات أو الجزيئات داخل البلورة أو أي مادة بلورية أخرى.

ما هو ليزر الأشعة السينية الخالي من الإلكترون (XFEL)؟

ليزر الأشعة السينية الخالي من الإلكترون (XFEL) هو نوع من الليزر يولد نبضات أشعة سينية شديدة الكثافة ومتماسكة. تعد XFELs أدوات قوية تستخدم في البحث العلمي لدراسة بنية وديناميكيات المواد المختلفة.

كيف تؤثر نبضات الأشعة السينية المكثفة على الهياكل المادية؟

يمكن لنبضات الأشعة السينية المكثفة أن تحدث تغييرات كبيرة في هياكل المواد. في حالة هذه الدراسة، عندما تجاوزت شدة الشعاع عتبة معينة، انخفضت شدة حيود الأشعة السينية، مما يشير إلى أن الذرات الموجودة داخل المادة أصبحت مشوشة. تساهم هذه النتائج في فهمنا لكيفية تفاعل المواد مع نبضات الأشعة السينية المكثفة ويمكن أن تؤدي إلى تطبيقات جديدة في مجالات مثل تقصير النبض وإعادة بناء البنية الذرية ثلاثية الأبعاد.