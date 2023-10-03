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قد تتعلم إناث الحيوانات تفضيلات الشريك بناءً على اختيارات الإناث الأخرى الأكثر خبرة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 3، 2023
قد تتعلم إناث الحيوانات تفضيلات الشريك بناءً على اختيارات الإناث الأخرى الأكثر خبرة

تشير دراسة جديدة إلى أن إناث الحيوانات قد تستنتج ما يجعل الذكر جذابًا من خلال مراقبة اختيارات الإناث الأكثر خبرة. يقترح الباحثون نموذجًا رياضيًا تتعلم فيه الشابات تفضيل السمات التي تميز الذكور الناجحين عن الآخرين. وبدلاً من مجرد تقليد أقرانهن، قد تتعلم الإناث تفضيل السمات النادرة.

النظريات الموجودة حول تفضيلات الشريك الأنثوي لا تفسر بشكل كامل تنوع السمات والتفضيلات الموجودة في الطبيعة. يقدم هذا النموذج الجديد منظورًا جديدًا حول كيفية عمل الانتقاء الجنسي. من خلال تعلم تفضيل أندر سمة الذكر الناجح، تتسبب تفضيلات الإناث في أن تصبح سمات الذكور النادرة أكثر شيوعًا عبر الأجيال.

تساعد هذه الآلية في الحفاظ على التنوع في سمات الذكور، مما يمنع سمة جذابة واحدة من التنافس مع السمات الأخرى. وهذا يتوافق مع العديد من سمات الانتقاء الجنسي في الطبيعة، مثل التغيرات التطورية السريعة واستمرار التباين في كل من سمات الذكور وتفضيلات الإناث.

ويشير الباحثون إلى أن الحيوانات تستخدم المعلومات الاجتماعية لاتخاذ القرارات في العديد من السياقات، واستنتاج جاذبية الشركاء المحتملين قد يكون امتدادًا لهذا الاتجاه العام. تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية النظر في سياق اختيارات رفيقة الإناث عند دراسة الانتقاء الجنسي.

المصدر
DuVal EH، Fitzpatrick CL، Hobson EA،servedio MR (2023) الجاذبية المستنبطة: آلية عامة للاختيار الجنسي يمكنها الحفاظ على الاختلاف في السمات والتفضيلات بمرور الوقت. علم الأحياء PLoS (2023). دوى: 10.1371/journal.pbio.3002269

By فيكي ستافروبولو

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