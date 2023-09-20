اكتشف علماء الفيزياء الفلكية معدل الاستهلاك السريع للثقوب السوداء الهائلة

تحدت دراسة رائدة أجرتها جامعة نورث وسترن المعتقدات السابقة حول عادات التغذية للثقوب السوداء الهائلة. وعلى عكس فكرة أن هذه الثقوب السوداء تستهلك المادة ببطء، تظهر عمليات المحاكاة ثلاثية الأبعاد الجديدة عالية الوضوح أن معدل استهلاكها أسرع بكثير.

وتكشف الدراسة أن الثقوب السوداء الدوارة تشوه الزمكان المحيط بها، مما يتسبب في تمزق الدوامة الغازية المعروفة باسم القرص التراكمي. تُنشئ هذه العملية أقراصًا فرعية داخلية وخارجية، حيث تستهلك الثقوب السوداء القرص الفرعي الداخلي أولاً. ثم يتدفق الحطام من القرص الفرعي الخارجي إلى الداخل، ليملأ الفراغ الذي خلفته الحلقة الداخلية المستهلكة، ويبدأ دورة استهلاك أخرى. ويشير هذا البحث الجديد إلى أن عملية الأكل وإعادة التعبئة تحدث بسرعة مدهشة، وتستغرق بضعة أشهر فقط.

قد تفسر دورات الاستهلاك السريعة للثقوب السوداء فائقة الكتلة السلوك غير المنتظم لبعض الأجسام في سماء الليل، مثل النجوم الزائفة. ومن المعروف أن النجوم الزائفة تشتعل فجأة ثم تختفي دون تفسير. تشير الدراسة إلى أن التباين الجذري في السطوع الذي لوحظ في هذه الأجسام يمكن أن يكون نتيجة لتدمير وتجديد المناطق الداخلية لقرص التراكم.

لقد كافحت النظريات السابقة حول الأقراص التراكمية لتفسير سطوعها المتقطع وخفتها المفاجئ. إن الافتراض بأن الغازات والجسيمات تدور حول الثقوب السوداء في نفس المستوى والاتجاه مثل دوران الثقب الأسود قد أدى إلى المبالغة في تبسيط سلوكها. ومع ذلك، تظهر عمليات المحاكاة الجديدة أن المنطقة المحيطة بالثقوب السوداء تتسم بالفوضى والاضطراب الشديد.

أخذت عمليات المحاكاة في الاعتبار ديناميكيات الغاز، والمغناطيسية، والنسبية العامة، وسلطت الضوء على تأثيرات سحب الإطار. تقوم الثقوب السوداء الدوارة بسحب المساحة المحيطة بها، مما يتسبب في اصطدام الغاز من أجزاء مختلفة من القرص ودفعه بالقرب من الثقب الأسود. ويخلق هذا الاصطدام صدمات ساطعة تدفع المواد نحو الثقب الأسود.

عندما يصبح اعوجاج القرص التراكمي أكثر وضوحًا، تبدأ المنطقة الأعمق في الانفصال عن بقية القرص والتذبذب بشكل مستقل. يؤدي هذا إلى تمزق وانقسام الأقراص الفرعية الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى بدء جنون التغذية. تتدفق المواد من القرص الخارجي إلى القرص الداخلي، مما يدفعها بالقرب من الثقب الأسود للاستهلاك. ثم تقوم قوة الجاذبية للثقب الأسود بجذب الغاز من القسم الخارجي لتجديد المنطقة الداخلية الفارغة سابقًا.

قد يوفر هذا الفهم الجديد لمعدل الاستهلاك السريع للثقوب السوداء فائقة الكتلة نظرة ثاقبة للظاهرة الغامضة للكوازارات ذات المظهر المتغير. تتحول هذه الكوازارات بين الحالات الساطعة والمظلمة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. تكافح النظريات الكلاسيكية لتفسير الاختفاء السريع وإعادة ملء السطوع الذي لوحظ في هذه الأشياء.

تسلط الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن الضوء على الديناميكيات المعقدة للثقوب السوداء فائقة الكتلة وأقراصها المتراكمة، مما يتحدى الافتراضات السابقة ويوفر فهمًا أعمق للأجسام الأكثر تطرفًا في الكون.

مصادر:

– دراسة جامعة نورث وسترن