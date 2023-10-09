فهم الأحياء الحية لريش الديناصورات

حقق الباحثون في مختبر التسريع الوطني SLAC تقدمًا كبيرًا في فهم البيولوجيا الحية لريش الديناصورات. وفي ورقة بحثية حديثة نشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution، كشف الفريق أن ريش الديناصورات القديمة له تشابه مذهل في الكيمياء مع ريش الطيور الحديثة، على عكس المعتقدات السابقة.

توضح المؤلفة الرئيسية تيفاني سلاتر، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة كوليدج كورك في أيرلندا، أن النتائج التي توصلوا إليها تتحدى الاعتماد التقليدي على العظام المتحجرة لفهم الديناصورات. وباستخدام السنكروترون، وهو مسرع الجسيمات الذي ينتج أشعة سينية عالية الكثافة، تمكن الفريق من تحليل العينة والحصول على نظرة ثاقبة حول بنية الريش ووظيفته وتركيبه الجزيئي.

ومن أجل محاكاة التحجر، قام سلاتر بتسخين ريش الطيور الحديثة، مثل الدجاج، إلى درجات الحرارة التي شهدها أثناء الدفن. ساعدت هذه العملية الباحثين على فهم كيفية تحلل البروتينات بمرور الوقت، مما أتاح استنتاجات أكثر دقة حول التركيب الجزيئي للديناصورات.

وتدعم الدراسة أيضًا الإجماع العلمي السائد على أن الطيور نشأت من الديناصورات. توضح ماري شفايتزر، الأستاذة الفخرية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، أن فهم الماضي أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالمستقبل. ولذلك، فإن هذا البحث لا يعزز فهمنا لتطور الطيور فحسب، بل يوفر أيضًا بيانات قيمة للتقدم العلمي.

تمتد أهمية هذا العمل إلى ما هو أبعد من المجتمع العلمي. يسلط سلاتر الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه في إشراك الأشخاص من جميع الأعمار في العلوم. وتشرح أن علم الحفريات يجسد انبهار وفضول الأطفال الصغار والكبار على حد سواء، مما يجعله بوابة علمية يمكن أن تلهم المزيد من الاستكشاف والاهتمام بالبحث العلمي.

في حين أن هذه الدراسة تمثل معلما هاما، فإنها تثير أيضا أسئلة جديدة لفريق البحث. أحد أهدافهم الرئيسية هو تحديد ما إذا كانت كيمياء الحفريات يمكن أن تعكس كيمياء الكائن الحي. ومن خلال الكشف عن البيولوجيا الحية للديناصورات من خلال ريشها، يمهد هذا البحث الطريق لاكتشافات مستقبلية وفهم أعمق لهذه المخلوقات القديمة.

مصادر:

– بيئة الطبيعة والتطور – 21 سبتمبر 2020

– مجلة مختبر المسرع الوطني SLAC

- كلية جامعة كورك