تشير دراسة جديدة إلى أن الديناصورات آكلة اللحوم ازدهرت على الجيف العملاق

تقترح دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ولاية بورتلاند نظرية مثيرة للاهتمام حول الديناصورات آكلة اللحوم ونظامها الغذائي. ووفقا للنتائج التي توصلوا إليها والتي نشرت في مجلة PLOS ONE ذات الوصول المفتوح، ربما تطورت هذه الديناصورات للاستفادة من وفرة الجثث العملاقة.

استخدم الباحثون نموذجًا قائمًا على الوكيل، وهو محاكاة افتراضية للنظام البيئي للديناصورات، لاختبار فرضيتهم. استنادًا إلى الحيوانات القديمة في تكوين موريسون الذي يعود إلى العصر الجوراسي، شمل النموذج حيوانات مفترسة مثل ألوصور، وصوربودات كبيرة، وجثثها، وإمدادات لا حصر لها من ديناصورات ستيجوصور القادرة على الصيد.

من خلال النموذج، قام الباحثون بتعيين سمات آكلة اللحوم التي حسنت قدراتهم على الصيد أو البحث عن الطعام، ومحاكاة اكتسابهم للطاقة من الفرائس الحية أو جثث الصوروبودا. وأظهرت نتائج المحاكاة أنه عندما تتوفر مصادر كبيرة لجيف الصوروبود، كان جمع القمامة أكثر ربحية من الصيد. يشير هذا إلى أن الحيوانات آكلة اللحوم في مثل هذه النظم البيئية ربما تكون قد طورت سمات متخصصة لاكتشاف واستغلال الجثث الكبيرة.

ومن المهم أن نلاحظ أن النموذج يمثل تجريدًا مبسطًا لنظام معقد، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لدمج متغيرات إضافية وتحسين النتائج. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن هذه الدراسة توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير توفر الجيف على تطور الحيوانات المفترسة.

س: ما هو النموذج المعتمد على الوكيل؟ النموذج القائم على الوكيل هو نوع من المحاكاة التي تصمم سلوك وتفاعلات الأفراد أو "الوكلاء" داخل النظام لفهم كيفية ظهور الظواهر المعقدة.



س: ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؟ تشير الدراسة إلى أن الديناصورات آكلة اللحوم ربما تطورت لتعتمد على جثث كبيرة، مثل ديناصورات الصوروبودا، كمصدر غذائي مهم. وجد أن البحث عن الجيف أكثر ربحية من الصيد عندما تكون هذه الجثث متاحة.



س: ما هي حدود الدراسة؟ النموذج المستخدم في هذه الدراسة هو تمثيل مبسط لنظام معقد. يمكن للمتغيرات والميزات الإضافية للديناصورات المحاكاة أن تغير النتائج. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحسين النتائج.

