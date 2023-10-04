آخر بقايا طائر الدودو: "دودو أكسفورد"

طائر الدودو هو رمز لانقراض الحيوانات بسبب الإنسان. قضى المستعمرون الأوروبيون على هذا الطائر الذي لا يطير بحلول نهاية القرن السابع عشر. ومع ذلك، أصبحت العينة الرائعة المعروفة باسم "طائر الدودو أكسفورد" الموجودة في متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أكسفورد هي البقايا الوحيدة الباقية من الأنسجة الرخوة لطائر الدودو.

يتكون "دودو أكسفورد" من جمجمة ذات جلد جلدي، وعينات من الأنسجة، وريشة، وعظمة قدم، وجزء من عظم الفخذ. العينة في حالة جيدة لدرجة أن العلماء تمكنوا من استخراج الحمض النووي من الأنسجة. وفي عام 2002 كشفت عينات جينية من طائر “دودو أكسفورد” أن طائر الدودو ينتمي إلى مجموعة كولومبيفورمز التي تضم الحمام واليمام. تم العثور على أقرب أقربائها الحية هو حمام نيكوبار، الذي يسكن جزر أندامان ونيكوبار.

اكتشاف آخر مثير للاهتمام جاء من تقنية المسح الجنائي المطبقة على "أكسفورد دودو". وكشفت عمليات المسح أن طائر الدودو قُتل نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة والرأس، على الرغم من أن هوية مطلق النار لا تزال مجهولة.

كان طول طائر الدودو حوالي 3 أقدام ووزنه حوالي 44 رطلاً. وخلافًا للتصورات المبكرة، يعتقد الباحثون الآن أنها كانت طيورًا أقل حجمًا. يمكن أن يُعزى انقراض طائر الدودو إلى الاستعمار الأوروبي لموريشيوس، حيث كانت طيور الدودو تعشش على الأرض وكانت أهدافًا سهلة للصيادين وأدخلت الحيوانات المفترسة مثل الكلاب والقطط والخنازير والجرذان وقرود المكاك. آخر رؤية مؤكدة لطائر الدودو الحي كانت في عام 1662، على الرغم من أن التحليلات تشير إلى أنه ربما بقي على قيد الحياة حتى عام 1690.

في حين يمكن العثور على عدد قليل من عظام طائر الدودو في العديد من المتاحف في جميع أنحاء العالم، فإن "طائر الدودو أكسفورد" هو المثال الوحيد المعروف للأنسجة الرخوة السليمة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من معروضات طائر الدودو المحنط غالبًا ما تكون غير أصلية.

مصادر:

– المقال المصدر

– متحف جامعة أكسفورد للتاريخ الطبيعي