موافقة إدارة الغذاء والدواء المثيرة للجدل على الأدوية المضادة للذهان تثير المخاوف

أثار القرار الأخير الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتسريع الموافقة على عقار بريكسبيبرازول (Rexulti) المضاد للذهان لمرضى الخرف المسنين جدلاً. على الرغم من الحد الأدنى من الفوائد السريرية وزيادة خطر الوفاة المرتبطة بالدواء، فقد أثيرت مخاوف بشأن معايير موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتأثير المصالح التجارية على مجموعات الدفاع عن المرضى.

يثير التحقيق في توازن الضرر والمنافع في Rexulti تساؤلات جدية. لم يُظهر الدواء تأثيرًا علاجيًا كبيرًا أثناء الاختبار، وتبين أنه مرتبط بزيادة خطر الوفاة. ومع ذلك، أصبح ريكسولتي أول مضاد للذهان معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الانفعالات لدى المرضى المسنين المصابين بالخرف.

إحدى المخاوف الرئيسية المحيطة بهذا القرار هي الفوائد المالية التي قد يجلبها لشركات الأدوية. بتكلفة تبلغ حوالي 1,400 دولار شهريًا، تتوقع شركتا Otsuka وLundbeck، صانعتا Rexulti، تحقيق مبيعات سنوية إضافية بقيمة مليار دولار. يقول الصحفي الاستقصائي روبرت ويتاكر إن هناك تساؤلات جدية حول التوازن بين الضرر والمنافع لهذا الدواء في ورقة بحثية حديثة نشرت في The BMJ.

قد تؤدي الموافقة على Rexulti أيضًا إلى عكس سنوات من الجهود التي بذلتها المراكز الأمريكية للرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) لتقليل الاستخدام غير المصرح به لمضادات الذهان في دور الرعاية السكنية. يحمل الدواء "تحذيرًا مربّعًا"، وهو أخطر أنواع التحذيرات الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء، فيما يتعلق بزيادة خطر الوفاة. وأظهرت التجارب الثلاث التي تمت قبل الموافقة أن معدل الوفيات كان أعلى بأربعة أضعاف لدى أولئك الذين تناولوا البريكسبيبرازول مقارنة مع أولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً.

وأعربت نينا زيلديس، الباحثة في مجال صحة المواطن العام، عن مخاوفها بشأن الموافقة، قائلة إن "الفوائد الصغيرة لا تفوق المخاوف الخطيرة المتعلقة بالسلامة". وأشار البروفيسور لون شنايدر من جامعة جنوب كاليفورنيا أيضًا إلى أن نتائج تجارب البريكسبيبرازول كانت مماثلة للتجارب السابقة لمضادات الذهان في مرضى الزهايمر.

هناك مخاوف من أن معايير الموافقة الحالية لإدارة الغذاء والدواء قد تكون أقل مما كانت عليه قبل 20 عامًا. وقد دعمت مجموعات الدفاع عن المرضى، مثل التحالف من أجل أبحاث الشيخوخة والقادة المشاركين في أبحاث الزهايمر (LEAD)، الموافقة على البريكسبيبرازول. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المجموعات تتلقى تمويلًا من شركات الأدوية، بما في ذلك تلك المشاركة في إنتاج ريكسولتي.

أثار قرار إدارة الغذاء والدواء تساؤلات حول تأثير المصالح التجارية على الموافقات على الأدوية والحاجة إلى عملية تقييم أكثر قوة. قد تتعارض الجهود المستمرة التي تبذلها CMS لتقليل الوصف غير الضروري لمضادات الذهان في دور رعاية المسنين مع الجهود التسويقية التي من المحتمل أن تتبع الموافقة على البريكسبيبرازول.

المصادر: BMJ