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تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من مجموعات الأقمار الصناعية التنسيق مع علماء الفلك لتقليل التداخل

Byروبرت أندرو

سبتمبر 20، 2023
تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من مجموعات الأقمار الصناعية التنسيق مع علماء الفلك لتقليل التداخل

قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بتحديث تراخيص Iceeye and Planet، وهما مشغلان لمجموعات الأقمار الصناعية، لمطالبتهما بالعمل مع علماء الفلك للتخفيف من التأثير الذي قد تحدثه أقمارهم الصناعية على علم الفلك الأرضي. أضافت Iceeye ثمانية أقمار صناعية إلى كوكبتها، بينما أضافت Planet سبعة من أقمارها الصناعية القادمة للتصوير عالي الدقة Pelican. يتعين على الشركتين الآن التنسيق مع مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين لتقليل تأثيرات أقمارهما الصناعية على علم الفلك البصري الأرضي.

تتبع هذه الاتفاقية الأخيرة متطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشركة SpaceX، التي أبرمت طوعًا اتفاقية تنسيق مع NSF لمعالجة المخاوف بشأن تأثير كوكبة Starlink الخاصة بها على علم الفلك. في حين أن الكوكبات الفردية مثل Iceeye وPlanet لا تشكل مخاطر كبيرة، إلا أن علماء الفلك يشعرون بالقلق من أن التأثير الكلي للعديد من الكوكبات الكبيرة يمكن أن يتداخل مع الملاحظات الفلكية.

يتعاون علماء الفلك بشكل نشط مع SpaceX وشركات أخرى لتقليل سطوع الأقمار الصناعية، بما في ذلك Starlink، لتقليل تأثيرها على علم الفلك. الهدف هو التأكد من أن كوكبات الأقمار الصناعية ليست أكثر سطوعًا من حجم 7. وتعمل NSF أيضًا على اتفاقيات التنسيق مع OneWeb وAmazon لمجموعاتها. اكتملت اتفاقية OneWeb، بينما وصلت المناقشات مع مجموعة Kuiper التابعة لأمازون إلى مراحلها النهائية.

وقد أشاد علماء الفلك بلجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لمعالجة مخاوفهم ويقدرون الجهود التي تبذلها شركات الأقمار الصناعية لتخفيف التداخل. سيستمر هذا التعاون بين كوكبات الأقمار الصناعية ومجتمع علم الفلك للأنظمة المستقبلية، بما في ذلك كوكبات الجيل الثاني التي تخطط لها شركات مثل OneWeb.

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By روبرت أندرو

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