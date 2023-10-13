قد تكون آلية إنتاج الانفجارات الراديوية السريعة مشابهة للزلازل

وجدت دراسة حديثة أجريت في جامعة طوكيو أوجه تشابه واضحة بين الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) والزلازل، مما يلقي ضوءًا جديدًا على آلية الإنتاج الغامضة للتدفقات الراديوية السريعة. كشف تحليل توقيت وطاقة الدفقات الراديوية السريعة أنه على الرغم من اختلاف الدفقات الراديوية السريعة والتوهجات الشمسية بشكل كبير، إلا أن هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل.

ويقترح الباحثون أن سطح النجم المغناطيسي، وهو نوع من النجوم النيوترونية، قد يتعرض لـ "زلازل نجمية" مشابهة للزلازل على الأرض، مما يؤدي إلى توليد الدفقات الراديوية السريعة. هذا الاكتشاف لديه القدرة على تعزيز فهمنا للفيزياء النووية، وسلوك المواد عالية الكثافة، والزلازل.

ركزت الدراسات السابقة على توزيع فترات التأخير بين رشقات نارية متتالية. ومع ذلك، فقد استكشف هذا التحليل الأخير الارتباطات المحتملة بين الانفجارات المختلفة. ومن خلال فحص الوقت والطاقة المنبعثة لحوالي 7,000 دفقة من ثلاثة مصادر مختلفة للتدفقات الراديوية السريعة، اكتشف العلماء تشابهًا مذهلاً بين الدفقات الراديوية السريعة وبيانات الزلازل.

وأظهرت النتائج أن احتمال حدوث هزة ارتدادية لحدث واحد هو 10-50%، وأن معدل حدوث الهزات الارتدادية يتناقص مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد علاقة بين طاقات الصدمة الرئيسية وتوابعها. تدعم هذه النتائج بقوة الفرضية القائلة بأن النجوم النيوترونية لها قشور صلبة تغطي أسطحها، وتطلق الزلازل النجمية السريعة على هذه القشور كميات هائلة من الطاقة التي تظهر على شكل تدفقات FRB.

ويخطط الفريق لمزيد من فحص البيانات الإضافية حول الدفقات الراديوية السريعة لتأكيد الطبيعة واسعة النطاق لأوجه التشابه المكتشفة. قد يؤدي هذا البحث إلى رؤى جديدة حول طبيعة الزلازل من خلال دراسة الزلازل النجمية على النجوم البعيدة فائقة الكثافة، والتي توفر بيئة فريدة للتحقيق. تتمتع النجوم النيوترونية بالأجزاء الداخلية الأكثر كثافة في الكون، حيث تنافس كثافة النوى الذرية، مما يجعلها مختبرًا ممتازًا لاستكشاف المادة عالية الكثافة والقوانين الأساسية للفيزياء النووية.

بشكل عام، تساهم هذه الدراسة في فهمنا للطبيعة الغامضة للتدفقات الراديوية السريعة وتفتح إمكانيات مثيرة للبحث المستقبلي في كل من الفيزياء الفلكية وعلم الزلازل.

المرجع مجلة:

تومونوري توتاني ويويا تسوزوكي. "إن الانفجارات الراديوية السريعة تؤدي إلى هزات ارتدادية تشبه الزلازل، ولكن ليس التوهجات الشمسية." الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.