الانفجارات الراديوية السريعة والزلازل: أوجه التشابه والاكتشافات

ظلت الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) لفترة طويلة لغزا في مجال علم الفلك. هذه الانفجارات المكثفة من الطاقة الراديوية غير مرئية للعين البشرية ولكن يمكن اكتشافها بواسطة التلسكوبات الراديوية. كشفت الأبحاث الحديثة في جامعة طوكيو عن أوجه تشابه واضحة بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل، مما سلط الضوء على السبب المحتمل لهذه الانفجارات الغامضة.

ركزت الدراسة على تحليل توزيع الوقت والطاقة للتدفقات الراديوية السريعة ومقارنتها بأحداث الزلازل. وجد الباحثون أن احتمال حدوث هزة ارتدادية لحدث FRB واحد يشبه احتمال حدوث هزة ارتدادية بعد الزلزال. علاوة على ذلك، فإن معدل حدوث الهزات الارتدادية يتناقص بمرور الوقت في كلتا الحالتين. يشير هذا إلى وجود علاقة بين الظاهرتين ويدعم النظرية القائلة بأن الدفقات الراديوية السريعة تنتج عن "زلازل نجمية" على سطح النجوم النيوترونية.

تتشكل النجوم النيوترونية عندما تنهار النجوم العملاقة، مما يؤدي إلى تكوين نواة فائقة الكثافة. وقد لوحظ أن بعض النجوم النيوترونية، المعروفة باسم النجوم المغناطيسية، تنبعث منها تدفقات FRBs. ويشير الباحثون إلى أن الزلازل النجمية التي تحدث على القشرة الصلبة لهذه النجوم النيوترونية تطلق كميات هائلة من الطاقة، مما يؤدي إلى اكتشاف التدفقات الراديوية السريعة.

إن اكتشاف أوجه التشابه بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل لا يوفر نظرة ثاقبة لطبيعة هذه الانفجارات الغامضة فحسب، بل يوفر أيضًا إمكانية فهم الزلازل نفسها بشكل أفضل. من خلال دراسة الزلازل النجمية على النجوم البعيدة فائقة الكثافة، قد يكتسب العلماء رؤى جديدة حول المادة عالية الكثافة، وجوانب الفيزياء النووية، وسلوك الزلازل.

الانفجارات الراديوية السريعة عبارة عن انفجارات قوية للغاية من الطاقة يمكنها السفر لمليارات السنين الضوئية ولكنها عادةً لا تدوم سوى أجزاء من الألف من الثانية. على الرغم من أن أصولها الدقيقة لا تزال غير معروفة، إلا أن العلماء تكهنوا باحتمالات مختلفة، بما في ذلك مصادر خارج كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن النجوم النيوترونية التي تنبعث منها الدفقات الراديوية السريعة هي النظرية الرائدة حاليًا.

يوسع هذا البحث فهمنا للتدفقات الراديوية السريعة وارتباطها بالزلازل. سيتم إجراء مزيد من التحليل للبيانات الجديدة حول الدفقات الراديوية السريعة للتحقق من أوجه التشابه الموجودة في هذه الدراسة. تقربنا هذه النتائج من كشف ألغاز الدفقات الراديوية السريعة واكتساب المزيد من المعرفة حول الكون الذي نعيش فيه.

مصادر:

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية

– جامعة طوكيو