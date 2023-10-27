سر الانفجارات الراديوية السريعة وارتباطها بالكون

لا تزال الانفجارات الراديوية السريعة تحير العلماء بسبب انفجاراتها القوية من الانبعاثات الراديوية. هذه الانفجارات شديدة للغاية بحيث يمكن اكتشافها حتى من خارج مجرتنا درب التبانة. ومع ذلك، أظهرت الملاحظات الأخيرة أن الانفجارات الراديوية السريعة لا تقتصر على الفضاء خارج المجرة، ويمكن أن تحدث أيضًا داخل مجرتنا.

في اكتشاف رائد، اكتشف فريق دولي من العلماء أبعد انفجار راديوي سريع تم تسجيله على الإطلاق. تم العثور على هذا الانفجار المسمى FRB 20220610A في مجموعة من المجرات المندمجة التي تقع على بعد 8 مليارات سنة ضوئية. إنها ليست فقط أبعد انفجارات راديوية سريعة تمت ملاحظتها، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر الانفجارات نشاطًا المعروفة حتى الآن.

وباستخدام التلسكوب الراديوي ASKAP في أستراليا، تمكن علماء الفلك من تحديد الموقع الدقيق للانفجار ومن ثم تأكيد مصدره باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي. وكشفت الملاحظات أن الانفجار نشأ من مجرة ​​أقدم وأبعد من أي مصدر انفجار راديوي سريع آخر تم اكتشافه حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون ضمن مجموعة صغيرة من المجرات المندمجة.

أحد الآثار المهمة لهذا الاكتشاف هو الاستخدام المحتمل للانفجارات الراديوية السريعة للمساعدة في العثور على "المادة المفقودة" بعيدة المنال في الكون. ويقدر العلماء أن أكثر من نصف المادة الطبيعية المتوقعة غير معروفة حاليًا. ويعتقد أن هذه المادة موجودة بين المجرات ولكن لا يمكن ملاحظتها مباشرة باستخدام التقنيات التقليدية. ومع ذلك، فإن الانفجارات الراديوية السريعة لديها القدرة على استشعار هذه المادة المتأينة، مما يسمح للعلماء بقياس كمية المادة الموجودة بين المجرات.

علاوة على ذلك، فإن هذا الاكتشاف يعزز الدور القيم للانفجارات الراديوية السريعة في تعزيز فهمنا للكون. ومن خلال دراسة هذه الانفجارات، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لبنية الكون واستكشاف أسرار تكوينه وتطوره.

وبالنظر إلى المستقبل، تعد التلسكوبات الجديدة مثل مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع (SKAO) والتلسكوب الكبير للغاية (ELT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي بتحقيق المزيد من الاكتشافات المتعلقة بالانفجارات الراديوية السريعة. وستكون التلسكوبات الراديوية التابعة لـ SKAO، ومقرها في جنوب أفريقيا وأستراليا، قادرة على اكتشاف الآلاف من رشقات الراديو السريعة، بما في ذلك تلك الموجودة على مسافات غير مسبوقة. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح ELT للعلماء بدراسة المجرات المصدر للانفجارات الراديوية السريعة التي هي أبعد حتى من FRB 20220610A.

بينما يواصل العلماء كشف أسرار الانفجارات الراديوية السريعة، فإن هذه الظواهر الكونية الغامضة تحمل القدرة على تغيير فهمنا للكون وجوانبه الخفية.

أسئلة وأجوبة

ما هو انفجار الراديو السريع؟

الانفجارات الراديوية السريعة هي انفجارات مكثفة من موجات الراديو يتم اكتشافها في الغالب في الفضاء خارج المجرة. وهي أقوى بكثير من النجوم النابضة ولا تدوم إلا لفترات قصيرة، تتراوح من ميلي ثانية إلى بضع ثوانٍ.

ما الذي يسبب رشقات الراديو السريعة؟

لا تزال الأصول الدقيقة للانفجارات الراديوية السريعة غير معروفة. تشمل المصادر المحتملة النجوم المغناطيسية، والثقوب السوداء المندمجة، والنجوم النيوترونية.

ما أهمية اكتشاف أبعد انفجار راديوي سريع؟

يوفر اكتشاف FRB 20220610A، وهو أبعد انفجار راديوي سريع تم اكتشافه حتى الآن، رؤى قيمة حول الطبيعة النشطة لهذه الانفجارات وحدوثها داخل المجرات المندمجة. كما أنه يسلط الضوء على إمكانات الانفجارات الراديوية السريعة في مساعدة العلماء على اكتشاف المادة المفقودة في الكون وتعزيز فهمنا لبنيته.

ما الدور الذي تلعبه التلسكوبات الجديدة في دراسة الانفجارات الراديوية السريعة؟

ستمكن التلسكوبات القادمة مثل مرصد الكيلومتر المربع والتلسكوب الكبير للغاية التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي العلماء من اكتشاف ودراسة الآلاف من الدفقات الراديوية السريعة، بما في ذلك تلك الموجودة على مسافات أكبر. تحمل هذه التلسكوبات وعدًا بالكشف عن المزيد من الألغاز المتعلقة بالانفجارات الراديوية السريعة وارتباطها بالكون.