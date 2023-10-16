مهمة ناسا النفسية: استكشاف نفسية الكويكب الغنية بالمعادن

تنطلق مهمة Psyche التابعة لناسا في رحلة رائدة لاستكشاف Psyche، وهو كويكب فريد غني بالمعادن. تهدف المهمة إلى كشف أسرار حول تكوين الكوكب وتاريخ نظامنا الشمسي من خلال التحقيق في تكوين وخصائص هذا الجسم السماوي المثير للاهتمام.

ستجتاز المركبة الفضائية، التي تم إطلاقها على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy، أعماق الفضاء للوصول إلى Psyche، التي تدور حول الشمس بين المريخ والمشتري. ويُعتقد أن هذا الكويكب هو قلب النيكل والحديد المكشوف لكوكب مبكر، مما يوفر معلومات قيمة عن اللبنات الأساسية لتكوين الكواكب. من خلال دراسة تكوين Psyche، وتضاريسه، وخصائصه المغناطيسية، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لتطور الكواكب والنوى المعدنية للأجسام الأرضية.

ما الذي يجعل مهمة Psyche فريدة من نوعها؟ لأول مرة، ستستكشف وكالة ناسا عالمًا يتكون أساسًا من المعدن، وليس من الصخور أو الجليد. يعكس هذا المسعى الرائد التزام الوكالة بدفع حدود الاستكشاف العلمي.

والجدير بالذكر أن مهمة Psyche تمثل العديد من المعالم المهمة. إنها أول مهمة علمية أساسية لناسا يتم إطلاقها على صاروخ SpaceX Falcon Heavy. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل المهمة الكاملة رقم 102 لبرنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا. ستكون Psyche أيضًا هي المهمة العلمية السابعة التي يحملها صاروخ SpaceX.

تتميز المهمة بأدوات متقدمة، بما في ذلك الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC)، والتي ستمكن من عرض الاتصالات البصرية خارج القمر. ستحمل Psyche أيضًا جهازي تصوير متعدد الأطياف، ومقياسي مغناطيسية، ومطياف أشعة جاما والنيوترونات لدراسة الجوانب المختلفة للكويكب.

بعد رحلة تبلغ حوالي 2.2 مليار ميل، ستصل المركبة الفضائية Psyche إلى وجهتها في عام 2029. وستقضي 26 شهرًا في مدار حول Psyche، لترسم خرائط دقيقة وتدرس خصائصها. وعلى طول الطريق، ستقوم المركبة الفضائية أيضًا بمناورة مساعدة الجاذبية باستخدام كوكب المريخ.

تعد مهمة Psyche بتقديم رؤى عميقة حول تكوين الكواكب وأسرار تاريخ نظامنا الشمسي. ومن خلال التعمق في قلب هذا الكويكب الغني بالمعادن، يأمل العلماء في الكشف عن ثروة من المعرفة حول أصول وتطور جوارنا الكوني.

مصادر:

- ناسا

– سبيس اكس