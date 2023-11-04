ما وراء رؤية الفراشة: يقدم مستشعر التصوير بالأشعة فوق البنفسجية الثوري رؤى جديدة

كشف باحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين النقاب عن مستشعر تصوير مبتكر مستوحى من الإدراك المذهل للأشعة فوق البنفسجية للفراشات. يتمتع هذا المستشعر المبتكر بقدرة رائعة على "الرؤية" في نطاق الأشعة فوق البنفسجية، مما يكشف عن عالم جديد من الإمكانيات التي كانت غير مرئية للعين البشرية في السابق.

لتكرار آلية الاستشعار للأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الفراشات، استخدم فريق البحث مزيجًا من الثنائيات الضوئية المكدسة وبلورات البيروفسكايت النانوية (PNCs). تسمح هذه التقنية المتطورة للمستشعر بتصوير أطوال موجية مختلفة للأشعة فوق البنفسجية، مما يوفر ثروة من المعلومات التي كانت مخفية سابقًا عن الأنظار. ومن خلال تسخير التوقيعات الطيفية للعلامات الطبية الحيوية مثل الأحماض الأمينية، يمكن لمستشعر التصوير هذا التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية بمستوى ثقة مذهل يبلغ 99%.

في حين أن البشر يمتلكون رؤية ثلاثية الألوان مع ثلاثة مستقبلات ضوئية لإدراك الألوان، فإن الفراشات لديها عيون مركبة تحتوي على ستة أو أكثر من فئات مستقبلات الضوء، ولكل منها حساسيات مميزة لأطياف مختلفة. هذه الميزة تمكنهم من إدراك نطاق أوسع من الألوان، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية والبنفسجية، والتي عادة ما تكون غير مرئية بالنسبة لنا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الفراشات أصباغ الفلورسنت التي تحول الضوء فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي، مما يجعلها قابلة للاكتشاف بسهولة بواسطة مستقبلاتها الضوئية.

في محاكاة آلية الاستشعار للأشعة فوق البنفسجية هذه، قام الباحثون بدمج طبقة رقيقة من PNCs مع مجموعة متدرجة من الثنائيات الضوئية السيليكونية. تمتلك PNCs، وهي عبارة عن بلورات نانوية شبه موصلة، خصائص استثنائية تجعلها مثالية للكشف عن الأشعة فوق البنفسجية وحتى الأطوال الموجية المنخفضة التي لا تستطيع كاشفات السيليكون التقليدية التقاطها. تمتص طبقة PNC فوتونات الأشعة فوق البنفسجية وتصدر ضوءًا أخضر مرئيًا، والذي يتم اكتشافه بعد ذلك بواسطة ثنائيات السيليكون الضوئية ذات الطبقات. من خلال معالجة الإشارات، يقوم مستشعر التصوير بتعيين بصمات الأشعة فوق البنفسجية وتحديدها بنجاح.

تمتد آثار هذه التكنولوجيا الثورية إلى ما هو أبعد من مجال الرعاية الصحية. في حين أن قدرة المستشعر على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة هي بلا شك تحويلية، إلا أنها تحمل أيضًا إمكانات هائلة في مجالات متنوعة مثل علم الأحياء. تمتلك العديد من الأنواع، باستثناء الفراشات، القدرة على إدراك الضوء فوق البنفسجي. لذلك، يفتح مستشعر التصوير بالأشعة فوق البنفسجية هذا فرصًا مثيرة للبحث العلمي والاستكشاف، ويفتح مناطق مجهولة سابقًا.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يعمل مستشعر التصوير بالأشعة فوق البنفسجية؟

ج: يجمع هذا المستشعر بين الثنائيات الضوئية المكدسة وبلورات البيروفسكايت النانوية لالتقاط ضوء الأشعة فوق البنفسجية. تمتص البلورات النانوية فوتونات الأشعة فوق البنفسجية وتصدر الضوء الأخضر المرئي، والذي يتم اكتشافه بعد ذلك بواسطة الثنائيات الضوئية السيليكونية.

س: هل تستطيع تقنية التصوير هذه تمييز الخلايا السرطانية عن الخلايا الطبيعية؟

ج: نعم، مع مستوى ثقة استثنائي يبلغ 99%، يستطيع مستشعر التصوير التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية من خلال استخدام التوقيعات الطيفية للمؤشرات الحيوية مثل الأحماض الأمينية.

س: ما هي المزايا التي تتمتع بها الفراشات في إدراك الأشعة فوق البنفسجية؟

ج: تمتلك الفراشات عيونًا مركبة ذات فئات متعددة من المستقبلات الضوئية، مما يسمح لها بإدراك نطاق أوسع من الألوان، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية والبنفسجي. لديهم أيضًا أصباغ الفلورسنت التي تحول الضوء فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي لسهولة اكتشافه بواسطة مستقبلات الضوء الخاصة بهم.

س: كيف يمكن لهذه التقنية أن تفيد الجراحين أثناء الجراحة؟

ج: يمكن لمستشعر التصوير هذا أن يساعد الجراحين في تحديد مدى إزالة الأنسجة اللازمة للحصول على هوامش واضحة حول الأورام السرطانية. فهو يوفر معلومات في الوقت الحقيقي تسهل اتخاذ القرارات المستنيرة.

س: هل هناك تطبيقات أخرى للتصوير بالأشعة فوق البنفسجية خارج نطاق الرعاية الصحية؟

ج: بالتأكيد. وإلى جانب الرعاية الصحية، تتمتع تكنولوجيا التصوير بالأشعة فوق البنفسجية بتطبيقات محتملة واسعة في مختلف المجالات، بما في ذلك علم الأحياء. يمكن للعديد من الأنواع غير الفراشات رؤيتها في نطاق الأشعة فوق البنفسجية، وتوفر هذه التقنية فرصًا مثيرة للاهتمام للباحثين الذين يدرسون هذه الأنواع.