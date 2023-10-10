مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا لمواصلة جمع بيانات الفيزياء الشمسية

أعلنت وكالة ناسا أن مهمة نيو هورايزنز ستستمر إلى ما هو أبعد من خطتها الأصلية، مع التركيز على جمع بيانات الفيزياء الشمسية الفريدة بدءًا من عام 2025. وستسمح هذه المهمة الممتدة للمركبة الفضائية بالخروج من حزام كويبر، حيث كانت تستكشف الأطراف الخارجية لكوكب الأرض. النظام الشمسي منذ إطلاقه عام 2006.

كان قرار تمديد مهمة نيوهورايزنز مدفوعًا بالموقع الفريد للمركبة الفضائية في نظامنا الشمسي والفرص التي توفرها لأبحاث الفيزياء الشمسية المهمة. سيتم تمويل المهمة بشكل أساسي من قبل قسم علوم الكواكب التابع لناسا، وستتم إدارتها بشكل مشترك من قبل قسمي الفيزياء الشمسية وعلوم الكواكب التابعين لناسا.

في حين أن المجتمع العلمي ليس على علم حاليًا بوجود أي أجسام يمكن الوصول إليها في حزام كويبر، فإن الخطة الجديدة تسمح بإمكانية التحليق القريب في المستقبل في حالة تحديدها. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد المهمة الموسعة في الحفاظ على الوقود وتقليل التعقيد التشغيلي أثناء إجراء البحث عن مرشح مقنع للتحليق.

لقد لعبت المركبة الفضائية نيو هورايزنز، التي صممها وصنعها وأدارها مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، دورًا حاسمًا في فهمنا للنظام الشمسي الخارجي. أجرت تحليقًا بالقرب من بلوتو في عام 2015 ثم زارت لاحقًا جسم أروكوث في حزام كويبر. معهد أبحاث الجنوب الغربي مسؤول عن توجيه المهمة وقيادة الفريق العلمي.

سيوفر استمرار مهمة نيوهورايزنز بيانات قيمة لأبحاث الفيزياء الشمسية وسيعزز معرفتنا بالنظام الشمسي. إنه يوضح التزام ناسا بالاستكشاف والاكتشاف في كل من المجتمع العلمي وعامة الناس.

مصادر:

- ناسا