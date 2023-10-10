حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا لمواصلة جمع بيانات الفيزياء الشمسية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 10، 2023
مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا لمواصلة جمع بيانات الفيزياء الشمسية

أعلنت وكالة ناسا أن مهمة نيو هورايزنز ستستمر إلى ما هو أبعد من خطتها الأصلية، مع التركيز على جمع بيانات الفيزياء الشمسية الفريدة بدءًا من عام 2025. وستسمح هذه المهمة الممتدة للمركبة الفضائية بالخروج من حزام كويبر، حيث كانت تستكشف الأطراف الخارجية لكوكب الأرض. النظام الشمسي منذ إطلاقه عام 2006.

كان قرار تمديد مهمة نيوهورايزنز مدفوعًا بالموقع الفريد للمركبة الفضائية في نظامنا الشمسي والفرص التي توفرها لأبحاث الفيزياء الشمسية المهمة. سيتم تمويل المهمة بشكل أساسي من قبل قسم علوم الكواكب التابع لناسا، وستتم إدارتها بشكل مشترك من قبل قسمي الفيزياء الشمسية وعلوم الكواكب التابعين لناسا.

في حين أن المجتمع العلمي ليس على علم حاليًا بوجود أي أجسام يمكن الوصول إليها في حزام كويبر، فإن الخطة الجديدة تسمح بإمكانية التحليق القريب في المستقبل في حالة تحديدها. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد المهمة الموسعة في الحفاظ على الوقود وتقليل التعقيد التشغيلي أثناء إجراء البحث عن مرشح مقنع للتحليق.

لقد لعبت المركبة الفضائية نيو هورايزنز، التي صممها وصنعها وأدارها مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، دورًا حاسمًا في فهمنا للنظام الشمسي الخارجي. أجرت تحليقًا بالقرب من بلوتو في عام 2015 ثم زارت لاحقًا جسم أروكوث في حزام كويبر. معهد أبحاث الجنوب الغربي مسؤول عن توجيه المهمة وقيادة الفريق العلمي.

سيوفر استمرار مهمة نيوهورايزنز بيانات قيمة لأبحاث الفيزياء الشمسية وسيعزز معرفتنا بالنظام الشمسي. إنه يوضح التزام ناسا بالاستكشاف والاكتشاف في كل من المجتمع العلمي وعامة الناس.

مصادر:
- ناسا

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

المرصد الشمسي الفضائي المتقدم في الصين يكمل عاما واحدا من المراقبة العلمية

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا
علوم

يهدف مشروع أوليمبوس التابع لناسا إلى بناء منازل على القمر بحلول عام 2040

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تُظهر حلقات الأشجار دليلاً على حدوث عاصفة شمسية شديدة يمكن أن تدمر الحضارة اليوم

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا لمواصلة جمع بيانات الفيزياء الشمسية

أكتوبر 10، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

المرصد الشمسي الفضائي المتقدم في الصين يكمل عاما واحدا من المراقبة العلمية

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

يهدف مشروع أوليمبوس التابع لناسا إلى بناء منازل على القمر بحلول عام 2040

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تُظهر حلقات الأشجار دليلاً على حدوث عاصفة شمسية شديدة يمكن أن تدمر الحضارة اليوم

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات