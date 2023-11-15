محاكاة مثيرة للاهتمام تحاكي الغطس الجوي في عمالقة الجليد

نجح العلماء في إعادة تكوين التركيبات الجوية الفريدة للكوكبين العملاقين الجليديين، أورانوس ونبتون، من أجل محاكاة الغطس العميق في أعماقهما. تم تكييف مرافق أنابيب الصدمات والبلازما الأوروبية بشكل مناسب لهذا الغرض، وحققت سرعات تصل إلى 19 كم / ثانية. وفي حين أن هذه السرعات لا تتطابق تمامًا مع ما يمكن أن تصل إليه المسابير في هذه الكواكب الغازية العملاقة، فقد كانت حملة الاختبار خطوة نحو فهم الظروف القاسية التي قد تواجهها المسابير الجوية المستقبلية.

تم إجراء الاختبارات في نفق T6 Stalker Tunnel للبلازما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وأنفاق الرياح البلازما التابعة لمجموعة تشخيص التدفق الحراري العالي بجامعة شتوتغارت في ألمانيا. تم استخدام هذه المرافق لإعادة إنشاء البيئات الجوية لأورانوس ونبتون. ومن خلال إعادة إنتاج هذه الظروف بدقة، يمكن للعلماء البدء في تصميم أنظمة حماية حرارية عالية الأداء يمكنها تحمل الضغوط العالية ودرجات الحرارة التي يتم مواجهتها أثناء دخول الغلاف الجوي.

ولم يتم استكشاف أورانوس ونبتون، وهما اثنان من عمالقة الغاز الخارجي في نظامنا الشمسي، بواسطة مركبات فضائية من صنع الإنسان إلا من خلال الاستشعار عن بعد. هذه الكواكب، على الرغم من تشابهها في الحجم مع كوكب المشتري وزحل، إلا أنها تتمتع بخصائص مميزة. وتحت سحبها السطحية، تمتلك محيطات سائلة فوق حرجة تتكون من عناصر أثقل تساهم بشكل كبير في كتلتها. يحتوي كلا الكوكبين أيضًا على غاز الميثان في غلافهما الجوي، مما يمنحهما مظهرهما الأزرق المميز.

ويجري الآن النظر في البعثات المستقبلية لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إلى أورانوس ونبتون، ويحتل مسبار الغلاف الجوي، المشابه لذلك الذي استخدمته مهمة جاليليو التابعة لناسا إلى كوكب المشتري، مكانة عالية في قائمة الأولويات العلمية. ومع ذلك، فإن الظروف القاسية الموجودة في الغلاف الجوي لهذه العمالقة الجليدية تمثل تحديًا لتصميم مسبار يمكنه تحمل الضغوط ودرجات الحرارة التي قد يواجهها أثناء رحلته.

تمهد عمليات المحاكاة الناجحة التي أجراها الباحثون الطريق لمزيد من التقدم في فهم تركيبات الغلاف الجوي وسرعاته المرتبطة باستكشاف الكواكب. مع تقدم البحث، سيتم التركيز على توسيع سرعات المحاكاة القابلة للتحقيق من أجل تكرار الظروف التي من المحتمل أن تواجهها المسابر المستقبلية بشكل أفضل.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا لم يتم استكشاف أورانوس ونبتون بواسطة المركبات الفضائية التي صنعها الإنسان؟

لم يتم استكشاف أورانوس ونبتون بشكل مباشر بواسطة مركبات فضائية من صنع الإنسان من خلال عمليات الهبوط أو تحقيقات الغلاف الجوي. ومع ذلك، فقد قدم الاستشعار عن بعد معلومات قيمة عن هذه الكواكب العملاقة الجليدية.

2. ما الذي يميز أورانوس ونبتون عن الكواكب الغازية العملاقة الأخرى مثل المشتري وزحل؟

في حين أن أورانوس ونبتون يمتلكان غلافًا جويًا من الهيدروجين والهيليوم مثل كوكب المشتري وزحل، إلا أنهما يحتويان أيضًا على كميات كبيرة من العناصر الأثقل على شكل محيطات سائلة فوق حرجة تحت سحبهما السطحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الميثان في غلافها الجوي يمنحها مظهرها الأزرق المميز.

3. ما هي أهمية محاكاة الانغماس في الغلاف الجوي في العمالقة الجليدية؟

تتيح محاكاة الانغماس الجوي في الكواكب الجليدية العملاقة مثل أورانوس ونبتون للعلماء فهم الظروف القاسية التي قد تواجهها مجسات الغلاف الجوي المستقبلية. ومن خلال إعادة إنتاج تركيبات الغلاف الجوي وسرعاته بدقة، يمكن للباحثين تصميم أنظمة حماية حرارية عالية الأداء لتحمل الضغوط ودرجات الحرارة التي يتم مواجهتها أثناء دخول الغلاف الجوي.