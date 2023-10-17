إطلاق مهمة ناسا Psyche بنجاح، مما يسلط الضوء على المنافسة بين مقدمي خدمات الإطلاق

انطلقت مهمة ناسا المرتقبة Psyche بنجاح من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، مما خفف المخاوف السابقة بشأن التأخير. تم إطلاق المهمة، التي تهدف إلى استكشاف الكويكب Psyche الغني بالمعادن للحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب الصخرية، على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy.

وبالإضافة إلى دراسة الكويكب، تحمل المركبة الفضائية أيضًا عرضًا توضيحيًا لتكنولوجيا الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق، والذي يهدف إلى تعزيز عرض النطاق الترددي للاتصالات باستخدام الاتصالات البصرية بدلاً من اتصالات الترددات الراديوية التقليدية.

يعد كويكب Psyche الذي يبلغ عرضه 279 كيلومترًا فريدًا من نوعه، لأنه سيكون أول كويكب من الفئة المعدنية يتم استكشافه على الإطلاق. ستخضع المركبة الفضائية لمرحلة تشغيل وستتلقى مساعدة الجاذبية من المريخ في عام 2026 قبل أن تصل أخيرًا إلى الكويكب في عام 2029. وفي الأسابيع المقبلة، سيتم فحص الأدوات العلمية، وسيقوم المهندسون باختبار عرض تكنولوجيا الاتصالات البصرية.

أحد الجوانب البارزة في مهمة Psyche هو استخدام SpaceX's Falcon Heavy، مما يمثل علامة فارقة مهمة لناسا. وهذه هي المرة الأولى التي يُعهد فيها إلى منصة الإطلاق "بالمهام الأكثر تعقيدًا والأولوية" التابعة لناسا. تم اتخاذ هذا القرار بعد جهد دام عامين ونصف لإيجاد بدائل لنظام الإطلاق الفضائي الباهظ الثمن (SLS).

يسلط الاعتماد على SpaceX الضوء على الخيارات المحدودة لمقدمي خدمات الإطلاق في العالم الغربي. يواجه مقدمو الخدمة المعروفون مثل United Launch Alliance (ULA) تحديات في جلب صواريخ جديدة عبر الإنترنت بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد. وبينما تأمل شركة ULA في تأمين محركات بديلة من شركة Blue Origin، فإن صاروخها Vulcan يواجه تأخيرات كبيرة. يواجه مقدمو خدمات الإطلاق الأوروبيون أيضًا انتكاسات، مع إيقاف تشغيل Vega-C وتأخر الجدول الزمني لـ Ariane 6.

ومع تضاؤل ​​الخيارات المتاحة لخدمات الإطلاق، تضيق أيضًا خيارات وكالة ناسا لمسباراتها وأقمارها الصناعية الصغيرة. تؤكد الأحداث الأخيرة، مثل فشل إطلاق Rocket Lab في سبتمبر، على الحاجة إلى مقدمي خدمات إطلاق بديلين لضمان ألا تصبح SpaceX الخيار الوحيد في السوق.

المصدر: هذه المعلومات مبنية على مقال من The Register.