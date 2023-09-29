"الدوائر الخيالية" تستمر في إثارة إعجاب العلماء على الرغم من أحدث دراسة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ألقت دراسة حديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) ضوءًا جديدًا على الظاهرة الغامضة المعروفة باسم “الدوائر الخيالية”. هذه البقع القاحلة المتناظرة تمامًا من الأرض، والتي تم العثور عليها في مناطق مثل صحراء ناميب، حيرت العلماء لعقود من الزمن.

استخدمت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين من مؤسسات من بينها جامعة برينستون وجامعة بريتوريا، خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية للدوائر الخيالية. وتمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد أنماط الدوائر ورسم خريطة لها، وكشف عن طبيعتها المعقدة والمتكررة.

الدوائر الخيالية عبارة عن بقع دائرية من التربة العارية محاطة بحلقة من العشب الطويل. يتراوح قطرها عادةً ما بين 2 إلى 15 مترًا ويمكن العثور عليها في مجموعات. كان أصل الدوائر الخيالية موضوعًا للنقاش منذ فترة طويلة بين العلماء، حيث تراوحت النظريات من نشاط النمل الأبيض إلى التنافس على الماء والمواد المغذية.

على الرغم من الدراسة الأخيرة، فإن السبب الحقيقي للدوائر الخيالية لا يزال بعيد المنال. وقد قدم تحليل الذكاء الاصطناعي رؤى قيمة حول الأنماط الهندسية والتوزيع المكاني للدوائر، لكنه لم يتمكن من تحديد أصلها بشكل نهائي.

يواصل العلماء استكشاف فرضيات مختلفة وإجراء المزيد من الأبحاث لكشف أسرار الدوائر الخيالية. لقد استحوذت التكوينات البيئية الفريدة على خيال الباحثين وعشاق الطبيعة على حد سواء، مما أثار شعورًا بالعجب والفضول حول العالم الطبيعي.

قد تحمل الدراسات الإضافية التي تستخدم التقنيات المتقدمة والأساليب متعددة التخصصات المفتاح لكشف الألغاز وراء الدوائر الخيالية. ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأساليب العلمية الأخرى، يمكن للباحثين اكتساب فهم أعمق لهذه الظواهر الغامضة وربما الكشف عن آلياتها الأساسية.

في حين أن الدراسة الأخيرة توفر نقطة انطلاق قيمة في التحقيق في الدوائر الخيالية، فإنها تؤكد أيضًا على مدى تعقيد العالم الطبيعي والفجوات المتبقية في معرفتنا. ولا شك أن جاذبية هذه الدوائر الساحرة ستستمر في إلهام البحث العلمي وإشعال خيال أولئك المأسورين بجمالها وغموضها.

مصادر:

– صوت نيويورك