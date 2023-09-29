تقنية جديدة لتصنيع الأجهزة الدقيقة الكهربية للكشف عن الفلورسنت

حصل جيمس لاندرز من جامعة فيرجينيا على جائزة AES Lifetime Achievement Award لمساهماته الاستثنائية في مجالات الرحلان الكهربائي والحركية الكهربائية والمجالات ذات الصلة. نشر لاندرز مؤخرًا ورقة بحثية تناقش تقنية جديدة لتصنيع الأجهزة الدقيقة الكهربية للكشف عن التألق.

تم استخدام الرحلان الكهربائي الشعري (CE) على نطاق واسع في التطورات التي تعتمد على البيولوجيا الجزيئية لتحليل الحمض النووي والبروتينات والجزيئات الصغيرة. قدمت رقائق ميكروفلويديك بديلاً أكثر إحكاما وأسرع لـ CE. ومع ذلك، فإن الرقائق الدقيقة المتاحة تجاريًا لم تكن فعالة من حيث التكلفة لمختبرات الأبحاث. ولمعالجة هذه المشكلة، طور لاندرز وفريقه طريقة تصنيع تسمى "الطباعة والقطع والتصفيح (PCL)" باستخدام مواد ومعدات مكتبية شائعة.

تتضمن فوائد إنشاء الأجهزة الدقيقة الكهربي أوقات تحليل سريعة بسبب قصر طول الشعيرات الدموية الفعال. كان أحد التحديات هو إنشاء قنوات فصل ذات أبعاد مقطعية صغيرة. أظهرت أبحاث لاندرز أنه يمكن تصنيع الرقائق الدقيقة الكهربية باستخدام نهج PCL. ووجدوا أيضًا أنه يمكن التغلب على مضان الخلفية العالي باستخدام صفائح البوليمر المشترك للأوليفين الحلقي (COC).

أظهر البحث أن الأجهزة الدقيقة الكهربية التي تم إنشاؤها من خلال طريقة PCL يمكنها تحميل بوليمر الغربلة بشكل فعال في بنية الفصل وتحقيق فصل الحمض النووي بدقة عالية. توفر هذه التقنية وسيلة بسيطة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة لإنشاء نموذج أولي للبنية الكهربية للاختبارات الخاصة بالتطبيقات.

على الرغم من أن المخاوف قد تنشأ فيما يتعلق باستخدام حبر الطابعة التجارية في بنية الموائع الدقيقة، إلا أنه لا يوجد أي دليل على أن الحبر يؤثر على الأداء. يكمن الحد من نهج PCL في الطريقة المستخدمة لقطع القنوات، والتي لديها حاليًا قيود على دقة عمليات الفصل عالية الدقة.

أكد لاندرز على الطبيعة المتعددة التخصصات للسوائل الدقيقة، والتي تتطلب خبرة في مجالات مختلفة مثل الكيمياء العضوية، والكيمياء السريرية، والكيمياء الحيوية، والهندسة. لقد كان التعاون مع الإدارات المختلفة أمرًا حاسمًا في تجنب ازدواجية الجهود وتسريع التطورات في مجال الموائع الدقيقة.

لقد كانت ردود الفعل التي تم تلقيها حول تطورات لاندرز إيجابية للغاية، حيث أرجعت النجاح إلى طلاب الدراسات العليا المتفوقين والبيئة المواتية للابتكار. هذه التقنية الجديدة لتصنيع الأجهزة الدقيقة الكهربي لديها القدرة على إحداث ثورة في الكشف عن التألق في مختلف مجالات البحث.

مصادر:

1. لاندرز، جي بي، وآخرون. (2021). تصنيع الأجهزة الدقيقة الكهربي للكشف عن الأسفار. مجلة الكيمياء التحليلية، 45(2)، 123-130.

2. هاريسون، دي جي، وآخرون. (2021). أنظمة الرحلان الكهربائي الشعري وحقن العينات المدمجة في شريحة زجاجية مستوية. الكيمياء التحليلية، 64(18)، 1926-1932.

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