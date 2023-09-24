تطلق SpaceX 22 قمرًا صناعيًا حيث تقترح إدارة الطيران الفيدرالية قاعدة جديدة لتقليل الحطام الفضائي

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا لكوكبة Starlink الخاصة بها في مدار أرضي منخفض. تم إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. هبط معزز المرحلة الأولى للصاروخ بنجاح على بارجة في المحيط. تمثل هذه المهمة الرحلة السابعة عشرة للمرحلة الأولى من الصاروخ، والتي سبق أن أطلقت حمولات مختلفة بما في ذلك مهمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وStarlink.

وبعد وقت قصير من هذا الإطلاق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عن قاعدة مقترحة تهدف إلى الحد من نمو الحطام المداري الناتج عن الرحلات الفضائية التجارية. هدف إدارة الطيران الفيدرالية هو تقليل مخاطر الاصطدامات بالمركبات الفضائية والأقمار الصناعية وتعزيز بيئة فضائية مستدامة. يشكل الحطام المداري تهديدًا لرحلات الفضاء البشرية وخدمات الأقمار الصناعية مثل الاتصالات ومراقبة الطقس.

ستتطلب القاعدة المقترحة من شركات مثل SpaceX التخلص من المراحل العليا لصواريخها بإحدى الطرق الخمس. سيتعين عليهم إجراء دخول متحكم فيه، أو نقل المرحلة العليا إلى مدار تخزين أو مقبرة أقل ازدحامًا، أو إرسالها إلى مدار للهروب من الأرض، أو إزالة الحطام في غضون خمس سنوات من خلال الإزالة النشطة للحطام، أو إجراء التخلص من الغلاف الجوي غير المنضبط. تهدف إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص على الأرض وأثناء الطيران من خلال الحد من إعادة الدخول غير المنضبط في المراحل العليا.

تتوافق القاعدة المقترحة لإدارة الطيران الفيدرالية مع ممارسات حكومة الولايات المتحدة الخاصة بتخفيف الحطام المداري في مهامها الفضائية. وسيتم نشره قريبًا في السجل الفيدرالي، لبدء فترة تعليق عام مدتها 90 يومًا. اعتبارًا من شهر يوليو، كان هناك أكثر من 23,000 جسم مداري أكبر من حوالي أربع بوصات. تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعامل المسؤول مع الحطام الفضائي من خلال حوادث مثل اكتشاف حطام SpaceX في الجبال الثلجية وانفجار صاروخ غير مأهول في أبريل أدى إلى سقوط الحطام بالقرب من مدينة صغيرة.

مصادر:

- واجهة الدفع الموحدة: [المصدر]

– الغارديان: [المصدر]