لغز الأقزام البيضاء المفقودة في مجموعة نجوم القلائص

يقع العنقود النجمي القلائص على بعد 153 سنة ضوئية فقط من الأرض، وقد أذهل علماء الفلك منذ فترة طويلة بسبب قربه وسهولة الوصول إليه. ومع ذلك، أحد الجوانب الغريبة للعنقود هو النقص الواضح في الأقزام البيضاء. على عكس العديد من العناقيد النجمية، تحتوي القلائص على ثمانية أقزام بيضاء فقط في قلبها، مما يثير الفضول حول غيابها ومكان وجودها.

وفي دراسة حديثة بعنوان "هروب قزم أبيض ضخم للغاية من مجموعة نجوم القلائص"، قام باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية بالتحقيق في هذا اللغز. قام الباحثون بفحص عدم وجود الأقزام البيضاء في مجموعة القلائص للحصول على نظرة ثاقبة لتاريخها وتطورها.

العناقيد المفتوحة مثل القلائص تكون مرتبطة بشكل فضفاض نسبيًا، مما يعني أنه مع مرور الوقت، يمكن أن تفقد النجوم من خلال التفاعلات المختلفة. ومن خلال تحديد النجوم التي طُردت من العنقود، وخاصة الأقزام البيضاء، يأمل الباحثون في إعادة بناء تاريخ العنقود.

وللمساعدة في تحقيقاتهم، استخدم الفريق بيانات من مركبة غايا الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي كانت تتتبع أكثر من مليار نجم في درب التبانة. ومن خلال تحليلهم، حددوا ثلاثة أقزام بيضاء ضخمة للغاية مع حركيات تشير إلى أنها ربما جاءت من مجموعة القلائص. ومن بين هؤلاء المرشحين الثلاثة، برز قزم أبيض باعتباره هاربًا ذو احتمالية عالية.

الأقزام البيضاء هي بقايا النجوم التي استنفدت وقودها الاندماجي. إنها أجسام كثيفة بشكل لا يصدق، كتلتها مماثلة لكتلة الشمس ولكن أحجامها مماثلة للأرض. تتطور معظم النجوم في درب التبانة في النهاية إلى أقزام بيضاء، حيث تخضع كتلتها لحد شاندراسيخار. إذا تجاوز القزم الأبيض هذا الحد، عادةً عن طريق تراكم الكتلة من رفيق ثنائي، فيمكنه إطلاق مستعر أعظم من النوع 1أ.

يحظى القزم الأبيض الهارب التابع لـ Hyades باهتمام خاص لأنه يقع ضمن فئة الأقزام البيضاء فائقة الضخامة، حيث تبلغ كتلتها 1.317 كتلة شمسية. هذه الكتلة أعلى من حد شاندراسيخار ولكنها تتجاوز متوسط ​​كتلة الأقزام البيضاء النموذجية. ويعتقد الباحثون أن هذا القزم الأبيض فائق الضخامة نشأ من نجم سلفي واحد، مما يجعله حالة فريدة من نوعها في دراسة الأقزام البيضاء.

في حين أن لغز الأقزام البيضاء المفقودة في مجموعة هياديس النجمية لا يزال قائما، فإن هذه الدراسة الجديدة تقدم رؤى قيمة وتثير المزيد من الأسئلة حول تطور المجموعة. ومع استمرار علماء الفلك في كشف أسرار هذا العنقود، فهو بمثابة معيار لفهم العناقيد النجمية ومجموعاتها المتنوعة.

مصادر:

- "هروب قزم أبيض ضخم للغاية من مجموعة نجوم القلائص" - ديفيد ميلر وآخرون. (مقدم للنشر في مجلة الفيزياء الفلكية)