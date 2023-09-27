مستعر أعظم قريب يتحدى نظرية التطور النجمي القياسية

فاجأ المستعر الأعظم المكتشف مؤخرًا، SN 2023ixf، علماء الفلك بسلوكه، متحديًا النظرية القياسية لتطور النجوم. اكتشفه عالم الفلك الهاوي كويتشي إيتاجاكي من ياماغاتا باليابان، ويوفر هذا المستعر الأعظم من النوع الثاني بيانات قيمة للعلماء الذين يدرسون موت النجوم الضخمة.

يحدث النوع الثاني أو المستعرات الأعظم ذات الانهيار الأساسي عندما تنهار النجوم العملاقة الحمراء تحت جاذبيتها وتنفجر. يقع SN 2023ixf في مجرة ​​Pinwheel على بعد حوالي 20 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويناسب هذا الوصف. إلا أن متابعة الملاحظات من قبل علماء الفلك في مركز الفيزياء الفلكية | كشفت جامعة هارفارد وسميثسونيان عن سلوك غير متوقع.

عادة، تنتج المستعرات الأعظمية المنهارة في قلب النجم موجة من الضوء تُعرف باسم انفجار الصدمة عندما تصل موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار إلى الحافة الخارجية للنجم. لكن SN 2023ixf أظهر اختراقًا صادمًا متأخرًا، وهو ما يتعارض مع التوقعات. وفقًا لدراسة نشرت في The Astrophysical Journal Letters، فإن هذا التأخير هو دليل على وجود مادة كثيفة ناتجة عن فقدان الكتلة مؤخرًا، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمستعرات الأعظم من النوع الثاني. وكشفت الملاحظات أيضًا عن فقدان قدر كبير من الكتلة، يقارب كتلة الشمس، في السنة التي سبقت الانفجار.

يشير تأخر اندلاع الصدمة إلى عدم استقرار محتمل في السنوات الأخيرة من حياة النجم، مما يؤدي إلى خسارة هائلة في الكتلة. قد يكون هذا مرتبطًا باحتراق العناصر ذات الكتلة العالية، مثل السيليكون، في قلب النجم. قامت عمليات رصد الموجات المليمترية الإضافية التي أجراها مركز الفيزياء الفلكية باستخدام مصفوفة دون المليمترية بتتبع الاصطدام بين حطام المستعر الأعظم والمواد الكثيفة التي فُقدت قبل الانفجار.

يعد اكتشاف ودراسة المستعرات الأعظم عندما تكون صغيرة وقريبة أمرًا بالغ الأهمية لفهم سلوك النجوم الضخمة في السنوات الأخيرة التي سبقت انفجاراتها. لعبت الشراكة بين علماء الفلك الهواة والمحترفين دورًا حيويًا في اكتشاف ومتابعة SN 2023ixf، مما سمح بفهم أعمق لتطور النجوم وانفجارات السوبرنوفا.

مصادر:

- دايتشي هيراماتسو وآخرون، من الاكتشاف إلى الشهر الأول للمستعر الأعظم من النوع الثاني 2023ixf: فقدان الكتلة العالية والمتغيرة في السنة الأخيرة قبل الانفجار، رسائل مجلة الفيزياء الفلكية (2023).

– إيدو بيرجر وآخرون، الملاحظات المليمترية للنوع الثاني SN 2023ixf: قيود على الوسط المحيط بالنجم القريب، The Astrophysical Journal Letters (2023).