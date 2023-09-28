الفقدان غير المسبوق لكتلة المستعر الأعظم SN 2023ixf يتحدى نظريات التطور النجمي الحالية

يتحدى المستعر الأعظم المكتشف حديثًا، والمعروف باسم SN 2023ixf، النظرية القياسية لتطور النجوم. المستعر الأعظم، الموجود في مجرة ​​Pinwheel على بعد حوالي 20 مليون سنة ضوئية من الأرض، قذف ما يصل إلى كتلة شمسية كاملة من المواد في السنة التي سبقت انفجاره. تشير هذه الخسارة الهائلة في الكتلة قبل الانفجار إلى أنه قد يكون هناك المزيد مما يحدث في السنة الأخيرة من حياة النجم مما كان يعتقد سابقًا.

SN 2023ixf هو مستعر أعظم من النوع الثاني، وتحديدًا مستعر أعظم منهار النواة، والذي يحدث عندما تنهار النجوم العملاقة الحمراء تحت وزنها وتنفجر. تلعب هذه المستعرات الأعظم دورًا حاسمًا في تكوين وتطور الذرات والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن السنوات التي سبقت انفجاراتها.

لاحظ العلماء في البداية أن انفجار صدمة SN 2023ixf، وهو وميض الضوء الذي يحدث عندما تصل موجة صدمة الانفجار إلى الحافة الخارجية للنجم، قد تأخر لعدة أيام. وكشف التحليل الإضافي لبيانات الأطوال الموجية المتعددة أن اندلاع الصدمة المتأخر كان دليلاً على فقدان الكتلة مؤخرًا من النجم.

أشارت الملاحظات إلى أن SN 2023ixf فقد كمية غير متوقعة من الكتلة، تعادل كتلة الشمس، في العام الأخير قبل انفجاره. يعد فقدان الكتلة الشديد هذا أمرًا غير معتاد بالنسبة للمستعرات الأعظم من النوع الثاني ويتحدى الفهم الحالي لتطور النجوم الضخمة.

وتشير هذه النتائج إلى أنه قد يكون هناك عدم استقرار محتمل في السنوات الأخيرة من حياة النجم، مما يؤدي إلى خسارة شديدة في الكتلة. ويمكن ربط ذلك بالمراحل النهائية من الاحتراق النووي للعناصر ذات الكتلة العالية، مثل السيليكون، في قلب النجم.

ويجري المزيد من عمليات الرصد والتعاون، بما في ذلك عمليات رصد الموجات المليمترية باستخدام مصفوفة Submillimeter Array (SMA) في هاواي، للحصول على فهم أعمق لـ SN 2023ixf وفقدان كتلته غير المسبوق. توفر هذه الاكتشافات رؤى قيمة حول العمليات المعقدة التي تحدث في المراحل النهائية من حياة النجم قبل أن ينفجر كمستعر أعظم.

المصادر: CfA، ناسا