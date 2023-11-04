بحث جديد يكشف عن الدمار المحتمل للعواصف الشمسية الشديدة

في الأول من سبتمبر عام 1، شهد كوكب الأرض حدثًا غير عادي - عاصفة شمسية تُعرف باسم حدث كارينجتون. تسبب هذا الانفجار القوي للطاقة الكهرومغناطيسية في اشتعال أسلاك التلغراف وذوبانها، مما جعل معدات التلغراف عديمة الفائدة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وبالتقدم سريعًا إلى 1859 مارس 13، اجتاحت عاصفة شمسية أصغر حجمًا ولكنها لا تزال كبيرة محطات الطاقة الكهربائية في شرق كندا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1989 ملايين شخص وحتى ذوبان محولات الطاقة في نيوجيرسي. وتعد هذه الأحداث بمثابة تذكير صارخ بضعف التكنولوجيا الحديثة أمام مثل هذه العواصف الشمسية.

ومع ذلك، وفقا لبحث جديد، فإن تأثير العواصف الشمسية الشديدة يمكن أن يكون أكثر خطورة مما كان يعتقد سابقا. اكتشف العلماء مؤخرًا أدلة على وجود عاصفة شمسية ضخمة ضربت الأرض منذ حوالي 14,300 عام. تم هذا الاكتشاف من خلال دراسة حلقات الأشجار، والتي أشارت إلى ارتفاع كبير في الكربون المشع، وهو ما يتوافق مع زيادة البريليوم الموجود في الجليد الجليدي في جرينلاند. قوة هذه العاصفة قزمت حدث كارينجتون.

وقال تيم هيتون، المؤلف المشارك لدراسة حلقات الأشجار: "يمكن أن يكون للعواصف الشمسية الشديدة تأثيرات هائلة على الأرض". "مثل هذه العواصف القوية يمكن أن تلحق أضرارًا دائمة بالمحولات في شبكات الكهرباء لدينا، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل هائل وواسع النطاق لعدة أشهر."

وإدراكا من وكالة ناسا للعواقب الكارثية المحتملة للعواصف الشمسية، قامت بتركيب مركبات فضائية متعددة لمراقبة الشمس بشكل مستمر. تمكن هذه الملاحظات العلماء من تحليل أحداث العاصفة الشمسية، وفي حالة حدوث عاصفة شمسية تنهي الحضارة، تقديم إشعار ما يقدر بـ 30 دقيقة قبل حدوث الدمار المحتمل.

قد تبدو ثلاثون دقيقة بمثابة تحذير قصير، ولكن بالنظر إلى الاعتماد الواسع النطاق على التكنولوجيا، فإن حتى انقطاع قصير في أنظمتنا المترابطة يمكن أن يؤدي إلى ركوع الحضارة على ركبتيها. إن احتمال حدوث العواصف الشمسية بمثابة تذكير حيوي بالتوازن الدقيق بين اعتماد الإنسان على التكنولوجيا وقوى الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها.

الأسئلةالشائعة

ما هي العاصفة الشمسية؟

تحدث العاصفة الشمسية، والمعروفة أيضًا باسم العاصفة المغنطيسية الأرضية، عندما تطلق الشمس موجة من الجسيمات المشحونة في الفضاء. وعندما تتفاعل هذه الجسيمات مع المجال المغناطيسي للأرض، فإنها يمكن أن تسبب اضطرابات في الأنظمة التكنولوجية المختلفة، من شبكات الاتصالات إلى الشبكات الكهربائية.

ما هو حدث كارينجتون؟

كانت عاصفة كارينغتون، التي وقعت عام 1859، أقوى عاصفة شمسية تم تسجيلها في التاريخ. وتسبب في أضرار واسعة النطاق لأسلاك ومعدات التلغراف، مما جعلها عديمة الفائدة. أظهر هذا الحدث مدى الضعف المحتمل للتكنولوجيا أمام العواصف الشمسية.

كيف تؤثر العواصف الشمسية على الأرض؟

يمكن أن تؤدي العواصف الشمسية إلى تعطيل أنظمة الاتصالات، وإتلاف الشبكات الكهربائية، وحتى التسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. كما يمكن أن يشكل إطلاق الجسيمات المشحونة خلال هذه الأحداث مخاطر على الأقمار الصناعية وغيرها من تقنيات الفضاء.

ما هي التدابير المتخذة لرصد العواصف الشمسية؟

تستخدم وكالة ناسا مركبات فضائية متعددة لمراقبة الشمس والكشف عن نشاط العاصفة الشمسية. تساعد هذه الملاحظات العلماء على تحليل الأحداث وتقديم تحذيرات متقدمة عندما تكون العواصف الشمسية المدمرة وشيكة.

ما هي العواقب طويلة المدى للعواصف الشمسية الشديدة؟

يمكن أن تؤدي العواصف الشمسية الشديدة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، وتلف المحولات الكهربائية، وتعطل شبكات الاتصالات، وفقدان الاتصال بالإنترنت، وتأثير كبير على مختلف الصناعات. قد يستغرق التعافي من الأضرار الناجمة عن مثل هذه العواصف أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.

مصادر: وكالة ناسا