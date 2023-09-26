يشير بحث جديد إلى أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض الإنسان

حذرت دراسة جديدة أجراها علماء في المملكة المتحدة من أن الحرارة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى انقراض البشر وجميع الثدييات الأخرى تقريبًا في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا في السابق. استخدم البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Geoscience، نماذج مناخية متقدمة للكمبيوتر العملاق لتوضيح تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة التي ستحدث عندما تندمج قارات الأرض في النهاية لتشكل كتلة أرضية قاحلة وحارقة تُعرف باسم "Pangea Ultima".

ومن المتوقع أن يؤدي تكوين بانجيا ألتيما إلى إخضاع جزء كبير من الكوكب لدرجات حرارة تتراوح بين 40 إلى 70 درجة مئوية. وهذا، إلى جانب النشاط البركاني المتزايد الذي سيطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة سطوع الشمس بمرور الوقت، مما يؤدي إلى انبعاث المزيد من الطاقة، سترتفع درجة حرارة الأرض.

يوضح المؤلف الرئيسي الدكتور ألكساندر فارنسورث أنه خلال حوالي 250 مليون سنة، ستكون الشمس أكثر سطوعًا بنسبة 2.5% تقريبًا وستصدر إشعاعًا بنسبة 2.5% أكثر مما تفعله اليوم. مع ظهور القارة العملاقة والشمس الأكثر سخونة، ستواجه الثدييات، بما في ذلك البشر، بيئة معادية في المقام الأول خالية من مصادر الغذاء والماء. وتحذر الورقة من درجات حرارة واسعة النطاق تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية ودرجات حرارة يومية متطرفة من شأنها أن تجعل البقاء على قيد الحياة مستحيلا دون تدخل.

وتسلط الدراسة الضوء على قدرة الثدييات، بما في ذلك البشر، على التكيف عبر التاريخ مع الظروف الجوية المختلفة. ومع ذلك، في حين تطورت الثدييات لتحمل درجات حرارة منخفضة، فإن قدرتها على تحمل درجات حرارة أعلى ظلت دون تغيير بشكل عام. إن التعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة يصبح أكثر صعوبة في التعامل معه وسيؤدي في النهاية إلى جعل البقاء على قيد الحياة مستحيلاً.

استخدم فريق البحث نماذج مناخية لمحاكاة اتجاهات درجة الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في بانجيا ألتيما. وتم تقدير مستويات ثاني أكسيد الكربون باستخدام نماذج تأخذ في الاعتبار حركات الصفائح التكتونية، وكيمياء المحيطات، والعمليات البيولوجية، مع الأخذ في الاعتبار انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.

يقترح الدكتور فارنسورث أن أحد الحلول الممكنة قد يتضمن تطوير تقنيات من صنع الإنسان، مثل الهياكل أو العبوات، القادرة على حماية الناس من درجات الحرارة الخارجية القصوى. ومع ذلك، فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب أيضًا ابتكارات للحفاظ على مصادر الغذاء وضمان الأمن المائي، حيث ستكافح الماشية والمحاصيل من أجل البقاء في مثل هذه الظروف.

تؤكد الدراسة أيضًا على أهمية فهم التكتونيات والتخطيطات القارية عند البحث عن الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي. تحدد ديناميكيات هذه العوامل مدى صلاحية النظام الشمسي للسكن وتسلط الضوء على الدور الذي تلعبه في قابلية نظامنا الشمسي للسكن.

وفي الختام، يسلط البحث الضوء على التهديد الخطير الذي تشكله الحرارة الشديدة على بقاء الإنسان والثدييات. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة السيناريوهات المستقبلية المحتملة وتطوير حلول مبتكرة للتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية: [أدخل DOI]

- جيروساليم بوست