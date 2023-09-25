توصلت الدراسة إلى أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض الثدييات خلال 250 مليون سنة

تشير دراسة حديثة إلى أن الحرارة الشديدة الناجمة عن اندماج قارات الأرض في قارة واحدة عملاقة يمكن أن تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات، بما في ذلك البشر، خلال 250 مليون سنة. استخدمت الدراسة نماذج مناخية حاسوبية عملاقة للتنبؤ بالتأثيرات المستقبلية للحركات التكتونية وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الكوكب.

ومع اندماج القارات، تطلق الانفجارات البركانية كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ. وهذا الارتفاع في درجة الحرارة من شأنه أن يخلق بيئة غير صالحة للسكن للثدييات، لأنها تتكيف بشكل أفضل مع المناخات الباردة وتكافح من أجل التكيف مع الحرارة الشديدة. ستكون القارة العملاقة المستقبلية غير مضيافة إلى حد كبير، حيث أن 2٪ إلى 8٪ فقط من مساحة أراضيها مناسبة للسكن.

وأوضح الدكتور ألكسندر فارنسورث، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة بريستول، أن التأثيرات المجتمعة للقارة، والشمس الأكثر سخونة، وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون ستؤدي إلى درجات حرارة تتراوح بين 2 إلى 40 درجة مئوية، مما يجعل من المستحيل على الثدييات العثور على الطعام. ومصادر المياه. لن يتمكن البشر، مثل الأنواع الأخرى، من تبريد أجسادهم من خلال العرق، مما يؤدي في النهاية إلى وفاتهم.

وتتوقع الدراسة أن مستويات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن ترتفع من 2 جزء في المليون الحالي إلى أكثر من 400 جزء في المليون بحلول الوقت الذي تتشكل فيه القارة العملاقة، المسماة بانجيا ألتيما. ويؤكد الباحثون على أهمية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمنع حدوث هذه السيناريوهات المستقبلية في وقت أقرب.

وشددت الدكتورة يونيس لو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، على الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ الحالية، حيث أن الحرارة الشديدة تؤثر بالفعل على صحة الإنسان. ومن الأهمية بمكان العمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن للتخفيف من العواقب الضارة لارتفاع درجات الحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح الباحثون أنه عند النظر في قابلية الكواكب الأخرى للسكن، يجب أن يؤخذ في الاعتبار توزيع القارات. قد يظل الكوكب الموجود داخل المنطقة الصالحة للسكن في النظام الشمسي غير صالح للسكن إذا كانت القارات متمركزة في قارة عظمى واحدة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على العواقب الوخيمة المحتملة لتغير المناخ وتعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثاره. وفي حين أن الإطار الزمني المتوقع هو ملايين السنين في المستقبل، فلا ينبغي تجاهل التأثير الحالي لارتفاع درجات الحرارة.

مصادر:

- الدراسة التي أجراها الدكتور ألكسندر فارنسورث والدكتورة يونيس لو من جامعة بريستول، ونشرت في مجلة Nature Geoscience