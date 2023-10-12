تزدهر الحياة الميكروبية في البيئة الديناميكية لنبع الماء الساخن القديم

يشتهر Old Faithful Geyser في متنزه يلوستون الوطني بانفجاراته القوية والرائعة التي تجتذب ملايين السياح كل عام. ومع ذلك، يكشف بحث جديد أجرته ليزا إم. كيلر أنه بالنسبة لبعض أشكال الحياة الميكروبية، فإن Old Faithful ليس مجرد مشهد، بل هو موطنهم أيضًا.

من بين مجتمع الميكروبات المقيم في Old Faithful، فإن البكتيريا الأكثر وفرة هي Thermocrinis Ruber، والتي تمثل أكثر من 60٪ من السكان. بصفته كائنًا ذاتيًا كيميائيًا، يولد Thermocrinis Ruber طاقته الخاصة، مما لا يفيد نفسه فحسب، بل يفيد أيضًا الميكروبات الأخرى في المجتمع.

نظرًا لأن Old Faithful عبارة عن بيئة مظلمة وحارة حيث يكون التمثيل الضوئي مستحيلًا، يستخدم Thermocrinis Ruber إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون من السخان لتحويله إلى أشكال كربون يمكن استخدامها بواسطة ميكروبات أخرى مثل Thermus aquaticus. كلتا البكتريا محبة للظروف القاسية، وتزدهر في الظروف القاسية حيث لا تستطيع معظم أشكال الحياة البقاء على قيد الحياة.

تمثل السخانات، بما في ذلك Old Faithful، تحديًا فريدًا للحياة الميكروبية نظرًا لطبيعتها الديناميكية. تخلق درجات حرارة البخار والماء المتقلبة باستمرار أثناء الانفجارات مجالات بيئية مختلفة يمكن أن تشغلها Thermocrinis، مما يؤدي إلى زيادة التنوع على مستوى الأنواع الفرعية.

لدراسة النشاط الميكروبي في Old Faithful، قام كيلر بجمع عينات من المياه من الثوران المتساقط وبركة تغذيها ثورانات السخان حصريًا. في المختبر، تم تحضين العينات في درجات حرارة مختلفة تمثل ظروف السخان وحوض السباحة. وأظهرت النتائج علامات النشاط الميكروبي، مما يؤكد وجود حياة ميكروبية نشطة في مياه Old Faithful.

لا يسلط هذا البحث الضوء على قابلية السكن في Old Faithful Geyser فحسب، بل يؤكد أيضًا على كيفية تعزيز البيئة الديناميكية للسخان للتنوع الجيني بين المجتمع الميكروبي. إنه يُظهر مرونة وقدرة التكيف لدى الأشخاص الذين يعيشون في الظروف القاسية ويزدهرون في الظروف الصعبة.

مصادر:

– كيلر، إل إم (2023). التنوع البيولوجي والنشاط المتطرف في ثوران السخانات: عدم التجانس يخلق تنوعًا على المستوى المتخصص ويكشف عن تنظيمه. رابطة PNAS.

– الجمعية الجيولوجية الأمريكية (2023). تزدهر الحياة الميكروبية في السخانات. تم الاسترجاع من [أدخل URL].