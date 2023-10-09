التطور وفقدان الجينات في النباتات الطفيلية: رؤى من Balanophora

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء بقيادة باحثين في BGI Research وجامعة كولومبيا البريطانية عن رؤى رائعة حول تطور النباتات الطفيلية، وخاصة Balanophora. Balanophora هو جنس من النباتات التي تعتمد على عضو فريد تحت الأرض لسرقة العناصر الغذائية من النباتات المضيفة لها. ووجد الباحثون أن Balanophora قد خضع لفقدان كبير في الجينات، حيث تخلص من ثلث جيناته أثناء تطوره إلى طفيلي انسيابي وفعال.

قارنت الدراسة جينومات Balanophora مع نبات طفيلي متطرف آخر يسمى Sapria. أظهر كلا النباتين فقدان الجينات المرتبطة بعملية التمثيل الضوئي، كما هو متوقع بالنسبة للنباتات الطفيلية التي لم تعد تعتمد على هذه العملية. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أيضًا فقدان الجينات المشاركة في العمليات البيولوجية المهمة الأخرى، مثل نمو الجذور، وامتصاص النيتروجين، وتنظيم الإزهار. يشير هذا إلى أن Balanophora قام بتبسيط تركيبته الجينية للاحتفاظ فقط بالجينات الأساسية لأسلوب حياته الطفيلي.

وكان أحد النتائج المفاجئة بشكل خاص هو فقدان الجينات المرتبطة بتخليق هرمون نباتي رئيسي يسمى حمض الأبسيسيك (ABA)، وهو المسؤول عن استجابات إجهاد النبات والإشارات. على الرغم من هذه الخسارة، لاحظ الباحثون تراكم هرمون ABA في السيقان المزهرة لنبات Balanophora واحتباس الجينات المشاركة في الاستجابة لإشارة ABA. يشير هذا إلى أن Balanophora قد طورت آليات بديلة للحفاظ على التزامن الفسيولوجي مع النباتات المضيفة لها.

وتسلط الدراسة الضوء على التقارب الملحوظ في التطور الجيني للنباتات الطفيلية، على الرغم من تنوع مظاهرها وتاريخ حياتها. ويعتقد الباحثون أن العديد من الجينات المفقودة في Balanophora ترتبط بوظائف لم تعد ضرورية في النباتات الطفيلية، في حين أن بعضها الآخر ربما كان مفيدًا لتكيفها مع نمط الحياة الطفيلي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف الآثار الوظيفية لفقدان الجينات في Balanophora وكيفية تعاملها مع النباتات المضيفة من أجل البقاء.

تساهم هذه الدراسة برؤى قيمة لفهمنا للآليات الوراثية وراء اعتماد النباتات الطفيلية على مضيفيها. كما أن لها آثارًا أوسع نطاقًا في مجال علم الجينوم النباتي والبيولوجيا التطورية. كجزء من مشروع 10KP، الذي يهدف إلى تسلسل جينومات 10,000 نوع من النباتات، توفر دراسة النباتات الطفيلية مثل Balanophora بيانات مهمة عن التغيرات الجينومية والتفاعلات المعقدة بين الطفيليات ومضيفيها.

مصادر:

– تشن، X.، وآخرون. (2023). تعرض جينومات Balanophora تطورًا متقاربًا على نطاق واسع مع الطفيليات المتطرفة الأخرى وتوفر رؤى جديدة حول تفاعلات مضيف الطفيلي. نباتات الطبيعة. دوى: 10.1038/s41477-023-01517-7