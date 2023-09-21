النظام الغذائي "وجبة واحدة في اليوم": الفوائد والمخاطر والاعتبارات

من المعروف أن المشاهير يؤيدون اتجاهات النظام الغذائي المختلفة، وأحد أحدث البدع التي اكتسبت شعبية هو نظام "وجبة واحدة في اليوم"، المعروف أيضًا باسم OMAD. زعمت شخصيات بارزة مثل بروس سبرينغستين وكريس مارتن من كولدبلاي أن OMAD يساعدهم على إدارة أوزانهم والحفاظ على لياقتهم.

OMAD هو نسخة متطرفة من أنظمة الصيام الغذائية، مثل الصيام المتقطع والأكل المقيد بالوقت. والفرق الرئيسي هو أنه بدلاً من الصيام في أيام محددة أو تقييد تناول الطعام في فترة زمنية محددة، يستهلك أتباع OMAD جميع السعرات الحرارية اليومية في وجبة واحدة كبيرة.

نظرًا للأبحاث المحدودة حول OMAD نفسه، فإن معظم الادعاءات حول فعاليته تعتمد على أدلة غير مؤكدة أو افتراضات مستمدة من دراسات حول أشكال أخرى من الصيام. على الرغم من أن بعض الأدلة تشير إلى أن بعض أشكال الصيام المتقطع والأكل المحدود بالوقت يمكن أن تساعد في إدارة الوزن وتحسين علامات الصحة الأيضية، إلا أن البحث لا يزال في طور الظهور.

أظهرت دراسة أجريت على البشر أن تناول وجبة واحدة يوميًا أدى إلى انخفاض أكبر في وزن الجسم وكتلة الدهون. ومع ذلك، فقد أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض الكتلة الخالية من الدهون وكثافة العظام، مما قد يؤدي إلى ضعف وظائف العضلات وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام إذا تم اتباعه لفترة طويلة. وقد أسفرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات عن نتائج متضاربة، حيث أشار بعضها إلى زيادة الوزن نتيجة تناول وجبة واحدة كبيرة.

من الضروري إجراء دراسات أكثر شمولاً تشمل مجموعات أكبر من المشاركين ومجموعات سكانية متنوعة لفهم تأثيرات OMAD بشكل أفضل. يحتاج الباحثون أيضًا إلى دراسة التأثير طويل المدى لـ OMAD والنظر في أوقات الوجبات المختلفة والتركيبات الغذائية.

في حين أن نهج الوجبة الواحدة في اليوم قد يبدو جذابًا للتحكم في الوزن، فقد يكون من الصعب تلبية جميع المتطلبات الغذائية، بما في ذلك الطاقة والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، بوجبة واحدة فقط. يمكن أن يؤدي تناول المغذيات غير الكافية إلى فقدان العضلات، والإمساك، وضعف صحة الأمعاء. ويجب إيلاء اهتمام خاص لاستهلاك ما يكفي من البروتين والخضروات والمكسرات والبذور والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان أو البدائل المناسبة لتلبية الاحتياجات الغذائية.

من المهم ملاحظة أن OMAD لا يوصى به للأطفال أو الأفراد الحوامل أو الذين يخططون للحمل أو الرضاعة الطبيعية أو المعرضين لخطر الإصابة باضطراب في الأكل. علاوة على ذلك، ينبغي النظر في استدامة النظام الغذائي والضرر المحتمل على المدى الطويل لعامة السكان، خاصة وأن المشاهير الذين يؤيدون هذه الأنظمة الغذائية يستطيعون الوصول إلى خبراء التغذية، والأنظمة الغذائية عالية الجودة، والمكملات الغذائية.

في الختام، في حين أن نظام OMAD الغذائي قد اكتسب الاهتمام، إلا أن هناك ندرة في الأدلة العلمية المتعلقة بسلامته وفعاليته. يوصى باستشارة أخصائي الرعاية الصحية أو اختصاصي تغذية مسجل قبل الشروع في أي نظام غذائي متطرف.

مصادر:

– أماندا أفيري، محاضرة في التغذية، جامعة نوتنغهام (المحادثة)