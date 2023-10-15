تم اكتشاف الهيكل العظمي الأكثر اكتمالاً لجرابٍ ذو أسنان سيفية في كولومبيا

حقق الباحثون اكتشافًا استثنائيًا في صحراء تاتاكوا بكولومبيا، حيث اكتشفوا الهيكل العظمي الأكثر اكتمالًا لجرابيات ذات أسنان سيفية حتى الآن. يلقي هذا الاكتشاف الرائع ضوءًا جديدًا على هذه المخلوقات الغامضة التي عاشت قبل حوالي 13 مليون سنة.

ينتمي الجرابي ذو الأسنان السيفية، والمعروف باسم Anachlysictis gracilis، إلى مجموعة من الثدييات المفترسة تسمى سباراسودونت التي سكنت أمريكا الجنوبية خلال حقبة ما بعد الديناصورات. تم العثور على الهيكل العظمي في منطقة تعرف باسم "لا فينتا"، والتي كانت ذات يوم غابة استوائية مطيرة تشبه منطقة الأمازون الحالية.

قبل هذا الاكتشاف، كانت اللقاءات مع هذا النوع مقتصرة على البقايا المجزأة. يساهم الهيكل العظمي المكتشف حديثًا بشكل كبير في معرفتنا بالجرابيات ذات الأسنان السيفية، مما يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول مظهرها وطريقة حياتها في أمريكا الجنوبية الاستوائية الجديدة منذ ملايين السنين.

وقالت الدكتورة كاتالينا سواريز، التي قادت عملية تحليل البقايا: «بفضل هذا الاكتشاف، تمكنا من معرفة تفاصيل جديدة حول هذه الأنواع الرائعة. أتاحت لنا التحليلات فهم شكل هذه الحيوانات المفترسة المنقرضة وكيف عاشت في أمريكا الجنوبية الاستوائية الجديدة منذ ملايين السنين.

تشترك أحفورة A. gracilis، التي تعد جزءًا من عائلة Thylacosmilidae، في علاقة وثيقة مع Thylacosmilus، الجرابي الأكثر شهرة ذو الأسنان السيفية. تتميز عائلة Thylacosmilidae بأنيابها المنحنية المميزة التي تشبه السيوف والجزء الأمامي من الفك الذي يشبه الغمد.

من خلال فحص الأسنان المولية والفك السفلي للهيكل العظمي، استنتج الباحثون أن A. gracilis كان من آكلات اللحوم المفرطة، ويزن حوالي 23 كجم، على غرار الوشق الحديث. من المحتمل أن يكون نظامه الغذائي يتكون من ثدييات أصغر مثل الجرابيات، والفئران الشوكية، والشيهم، والقوارض بأحجام مختلفة، وحتى الرئيسيات.

إن إجراء المزيد من الأبحاث على العظام الأخرى، بما في ذلك أجزاء من العمود الفقري والأضلاع والورك والكتف وعظام الساق، سوف يساهم في فهم أفضل لكيفية تحرك هذا الجرابي، وموضع رقبته، وقدرته على التسلق أو الإمساك بالأشياء.

الحفرية الاستثنائية معروضة الآن في متحف لا تاتاكوا للتاريخ الطبيعي في كولومبيا، مما يضيف إلى مجموعة الاكتشافات الرائعة من منجم الذهب الحفري هذا. وشدد الدكتور إدوين كادينا على أهمية دعم النشاط العلمي للحفريات في المناطق الاستوائية الحديثة لمواصلة اكتشافات جديدة تعزز فهمنا للتاريخ التطوري والتنوع البيولوجي القديم لهذه المنطقة.

شمل هذا التعاون البحثي مؤسسات من الأرجنتين وكولومبيا والولايات المتحدة واليابان وبنما والمملكة المتحدة.