أماكن غير عادية للبقاء في جرينلاند

تشتهر جرينلاند بمناظرها الطبيعية الفريدة وجمالها الطبيعي، والآن أصبح لدى الزوار الفرصة لتجربة ذلك بطرق أكثر روعة. يعد فندق Arctic وSarfaq Ittuk مكانين للإقامة يوفران تجارب لا تُنسى في هذه الأرض الجليدية.

يقع فندق Arctic في خليج ديسكو الخلاب، ويوفر سبع كبائن زجاجية فاخرة توفر إطلالات بانورامية على الشفق القطبي الساحر في الليل والجبال الجليدية المنجرفة أثناء النهار. تبلغ مساحة كل كابينة، المعروفة باسم كبائن أورورا، 20 مترًا مربعًا ومجهزة بحوض استحمام ومرحاض وثلاجة صغيرة وخدمة الواي فاي. مزيج من وسائل الراحة الحديثة والحياة البرية الخلابة يخلق إقامة لا تنسى حقًا.

Sarfaq Ittuk، العبارة المحلية في جرينلاند، قامت أيضًا برفع مستوى أماكن الإقامة الخاصة بها لتوفير مستوى أعلى من الراحة. يعد جناح Igloo الذي تم تجديده حديثًا إضافة فريدة توفر تجربة مريحة وحميمة. هذه السفينة مثالية لأولئك الذين يفضلون الاستكشاف البطيء لساحل جرينلاند. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Sarfaq Ittuk الآن رحلة شاملة مدتها 14 يومًا عبر مضايق القطب الشمالي، مما يسمح للزوار باستكشاف مختلف البلدات والمستوطنات على طول الطريق.

وفقًا لتاني بور، رئيس العلاقات الدولية في Visit Greenland، تحول التركيز على أماكن الإقامة في جرينلاند نحو الجمع بين وسائل الراحة الحديثة والثقافة المحلية والحياة البرية الخلابة. وهذا يوفر للضيوف أفضل ما في العالمين.

توفر أماكن الإقامة غير العادية هذه في جرينلاند تجربة العمر، مما يسمح للزوار بالانغماس في جمال هذه الأرض الفريدة. سواء اخترت مشاهدة الشفق القطبي الشمالي من مقصورة زجاجية مريحة أو الشروع في رحلة ساحلية، فإن إقامتك في جرينلاند ستكون بلا شك تجربة لا تُنسى.

التعاريف:

– خليج ديسكو: خليج يقع على الساحل الغربي لجرينلاند، يشتهر بمناظره الطبيعية الخلابة وجباله الجليدية.

– الأضواء الشمالية: تُعرف أيضًا باسم الشفق القطبي، وهي عبارة عن عرض طبيعي للضوء يحدث في المناطق القطبية وينتج عن تفاعل جزيئات الطاقة الشمسية مع الغلاف الجوي للأرض.

– واي فاي: اتصال لاسلكي بالإنترنت.

مصادر:

- سفر جرينلاند: Visitgreenland.com