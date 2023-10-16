إن ما يسمى بالـ houting "المنقرض" قد لا ينقرض بعد كل شيء

شكك العلماء في تصنيف أسماك الحوت (Coregonus oxyrinchus) على أنها "منقرضة" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. يعتمد التصنيف على مقارنة شكلية مع السمك الأبيض الأوروبي (Coregonus laparetus)، والذي أصبح الآن موضع تساؤل. وأجرى باحثون من جامعة أمستردام ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن تحليل الحمض النووي على أسماك المتحف المحفوظة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 250 عاما، ووجدوا أن الاختلافات الجينية بين السمك الأبيض والسمك الأبيض الأوروبي كانت صغيرة بشكل ملحوظ.

ركزت الدراسة على الحمض النووي للميتوكوندريا لأسماك الحوت، بما في ذلك عينة من عام 1754 تم استخدامها لوصف الأنواع الرسمية. وعلى الرغم من عمر العينة، تم استخراج كمية صغيرة من الحمض النووي بنجاح. أظهرت شجرة النشوء والتطور التي تم إنشاؤها باستخدام الحمض النووي أن جميع أسماك الحوت والسمك الأبيض الأوروبي التي تمت دراستها تتجمع معًا، مما يشير إلى أنها تنتمي إلى نفس النوع.

تم العثور على الاختلافات المورفولوجية التي تم استخدامها تاريخيًا لتمييز الصياح عن السمك الأبيض الأوروبي، مثل طول الخطم وعدد حواف الخياشيم، لتكون علامات غير موثوقة للتمايز بين الأنواع. ونتيجة لذلك، يشكك الباحثون في حالة "منقرضة" من الحوت، ويجادلون بأنه ينبغي اعتباره نوعًا منتشرًا على نطاق واسع.

النتائج لها آثار على جهود الحفظ. توجد حاليًا لوائح متضاربة، حيث يصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الصيد على أنه منقرض بينما تحمي قوانين الطبيعة الأوروبية كلاً من الصيد والأسماك البيضاء الأوروبية. يسلط هذا التناقض الضوء على الحاجة إلى مراجعة الاسم الرسمي للأنواع، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في الحمض النووي من عينة 1754 لتغيير الاسم بشكل نهائي.

وفي الختام، تتحدى الدراسة تصنيف الحوت كنوع منقرض، وتشير إلى أنه لا يزال موجودا ومزدهرا. يسلط هذا البحث الضوء على أهمية التحليل الوراثي في ​​تحديد الفروق بين الأنواع ويدعو إلى إعادة النظر في حالة الحفاظ على الحوت.

المرجع مجلة:

كروس، آر، وينكل، واي.، بريوير، جاج، فان لون، إي إي، لودر، إس بي، ماكلين، جي إس، فيردونشوت، بي إف إم وفان دير جيست، إتش جي (2023). يُظهر التحليل التطوري لعينات المتحف من نوع Coregonus oxyrinchus الحاجة إلى مراجعة حالته المنقرضة. علم البيئة والتطور في BMC، 23(1)، 1-10. دوى: 10.1186/s12862-023-02161-7