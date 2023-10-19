استكشاف دور وسطاء الابتكار في تشكيل مستقبل علم الأحياء الهندسي المدعم بالذكاء الاصطناعي

أجرى باحثون من معهد مانشستر لأبحاث الابتكار (MIoIR) في AMBS مؤخرًا دراسة بعنوان "وسطاء الابتكار في تقارب التقنيات الرقمية والاستدامة والحوكمة: دراسة حالة للبيولوجيا الهندسية المدعمة بالذكاء الاصطناعي"، والتي تدرس الدور المهم وسطاء الابتكار في التأثير على النظم الإيكولوجية المبتكرة.

تركز الدراسة على المجال الناشئ للبيولوجيا الهندسية المدعمة بالذكاء الاصطناعي (AI-EB) وآثارها في العصر الرقمي. ولا يثير هذا الاندماج بين التكنولوجيات أسئلة علمية فحسب، بل يثير أيضاً مخاوف أخلاقية واجتماعية واقتصادية. ولمعالجة هذه القضايا المعقدة، تعامل الباحثون مع مختلف أصحاب المصلحة المشاركين بعمق في مجال الابتكار AI-EB.

في جوهر هذه الدراسة هو التحقيق في كيفية قيام وسطاء الابتكار، وهم اللاعبون الرئيسيون في النظام البيئي للابتكار، بالنظر إلى الأهداف المجتمعية والبيئية إلى جانب الأهداف الاقتصادية. وفي حين أن المبادئ التوجيهية للابتكار المسؤول تشجع هذا التوازن، فإن النتائج تكشف أن وسطاء الابتكار في مجال البيولوجيا الهندسية يميلون إلى إعطاء الأولوية للطرق التقليدية لتوسيع النطاق والتسويق.

ومن المتوقع أن يكون للبحث تأثير كبير على تطوير وسطاء الابتكار وإدارة البحوث في مجال AI-EB. يرى المؤلفون أن اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية لـ AI-EB، بالإضافة إلى التسويق، أمر بالغ الأهمية لتسخير إمكانات هذه التكنولوجيا الناشئة بشكل كامل.

تلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية وسطاء الابتكار في تشكيل مستقبل البيولوجيا الهندسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يسلط الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج ضميري يوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من أجل تعظيم فوائد هذه التكنولوجيا التحويلية.

المصدر: كلير هولاند وآخرون، وسطاء الابتكار عند تقارب التقنيات الرقمية والاستدامة والحوكمة: دراسة حالة للبيولوجيا الهندسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (جامعة مانشستر)